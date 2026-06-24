Suiza le amarga la fiesta a Canadá y se queda con el liderato del Grupo B

La selección de Suiza dio un golpe de autoridad en el Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Canadá en el BC Place de Vancouver, adueñándose de forma definitiva del primer lugar del Grupo B. La tarde, que arrancó con una atmósfera de total celebración para la afición local, terminó convirtiéndose en una seria advertencia para el conjunto norteamericano, el cual se vio superado durante amplios pasajes por la velocidad, precisión y contundencia del esquema helvético.

A pesar del trago amargo ante su público, Canadá logró sellar su boleto oficial a los dieciseisavos de final de la cita mundialista, registrando el mejor resultado histórico para el balompié de su país.

Contundencia helvética ante la urgencia canadiense

Al equipo dirigido por el técnico estadounidense Jesse Marsch le bastaba con amarrar un empate para cerrar la fase de grupos en la cima del sector, asegurar su permanencia en la sede de Vancouver y alimentar la euforia generada tras la goleada propinada a Catar en la fecha anterior. Sin embargo, Suiza saltó al terreno de juego con la urgencia competitiva de quien solo le servía la victoria para no depender de terceros.

La escuadra europea se mostró mucho más agresiva en la presión alta y precisa en la ocupación de los espacios, haciendo daño inmediato al explotar las espaldas de la zaga canadiense. Las anotaciones del triunfo suizo llevaron la firma del extremo Ruben Vargas y del atacante Johan Manzambi, quienes capitalizaron las falencias defensivas del local. El delantero Promise David fue el encargado de anotar el descuento para Canadá, un esfuerzo que resultó insuficiente para alterar el destino del marcador.

Bosnia cumple su tarea y presiona la tabla de terceros

El desenlace en Vancouver se vivió en simultáneo con el otro duelo del sector, donde Bosnia y Herzegovina cumplió con creces su última oportunidad al derrotar 3-1 a Catar. Las dianas de Kerim Alajbegovic y Ermin Mahmic, sumadas al infortunado autogol del defensor catarí Sultan Al-Brake, le permitieron al cuadro balcánico sumar tres puntos de oro.

Con este panorama, Bosnia alcanza las cuatro unidades y se aferra con firmeza a la posibilidad matemática de avanzar a la ronda de los 32 mejores como uno de los mejores terceros lugares del torneo. En la otra acera, la selección de Catar, dirigida por Julen Lopetegui, firma su eliminación definitiva del certamen al quedar en el fondo de la tabla de posiciones con apenas un punto cosechado.