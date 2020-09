Tadej Pogacar pide tiempo para digerir su gesta: 'Antes de llegar al Tour, ganar era solo un sueño'

El esloveno Tadej Pogacar aseguró que cuando llegó al Tour con su equipo no pensó en ganarlo, pero a veces los sueños se hacen realidad.

A un día de festejar sus 22 años, el segundo ganador más joven de todos los tiempos reconoció que no asume todavía la gesta, labrada a lo largo de tres semanas pero materializada en la contrarreloj definitiva de La Planche des Belles Filles.

"Cuando me dijeron que podía ganar tuve un sentimiento indescriptible. Era una locura tras una aventura increíble. Creo que todavía no me doy cuenta y que me van a hacer falta semanas para que lo digiera", aseguró el ciclista del Emirates.

Pogacar se ha convertido en el primer esloveno en ganar el Tour, con tres de los cuatro maillot posibles, el amarillo de líder, el blanco al mejor ciclista joven, y el de lunares al mejor escalador.

El último en llegar a los Campos Elíseos con tres maillot fue el legendario Eddy Merckx, en 1972.

Ademas, es el primer ciclista que ha vencido en su primer Tour después de Laurent Fignon en 1983, y el campeón más joven después de Henri Cornet, que en 1904 lo ganó con 19 años.

En la contrarreloj de 36 kilómetros en La Planche des Belles Filles volatilizó los 57 segundos de ventaja que tenía su compatriota Primoz Roglic -que había dominado la competición hasta entonces de forma imperial- y todavía le endosó otro minuto.

Roglic (Jumbo Visma), por su parte, encajó con deportividad una dura derrota la víspera de llegar a París ante su compatriota Tadej Pogacar y, aún dolido, el ganador de la Vuelta 2019 anunció que seguirá "luchando por el Tour".

