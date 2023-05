Tauro y CAI no creen en favoritismo

El argentino Diego Gutiérre del Tauro F.C. y el panameño Franklyn Narváez del Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) coincidieron este martes en que se liberaron de la presión de ser el favorito para la final del Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"No somos favoritos. Sabemos que vamos a enfrentar al último campeón, eso lo respetamos. Sabemos que tiene una plantilla bastante positiva en ofensiva y defensiva, pero estamos trabajando en hacer nuestro juego el sábado", indicó Gutiérre.

El Tauro F.C. y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) se enfrentarán este sábado en estadio Rommel Fernández.

El Tauro F.C no tiene presión en la final por ser el equipo con mayor número de títulos en Panamá (16 copas), dijo Gutiérre.

"Presión no tengo. Disfruto -sin presión- cada minuto y cada instante con este grupo", declaró.

Gutierré, quien reemplazó en el banquillo del Tauro al venezolano Francisco Perlo, tomó las riendas del club en la última fecha de la fase eliminatoria, sorteó con éxito la liguilla, las semifinales y lo devolvió a la final del fútbol panameño.

"En la final veremos a un Tauro que será muy serio en la parte ofensiva, que va a tratar de bloquear el ataque del CAI y proponer nuestro juego", apuntó el oriundo de la ciudad de Rosario, Argentina.

El Tauro, que el sábado intentarán ganar su decimoséptima copa, tendrán al frente a su popular rival, pues en la final del Clausura 2018, Tauro F.C. cayó 1-0 frente al CAI. tras un gol del panameño Omar Browne.

Precisamente Browne milita este semestre con Tauro F.C., pero Gutiérre adelantó que no jugará la final por una cláusula en su contrato que se lo impide.

El panameño Narváez tampoco no se ve como el favorito a pesar de dirigir uno de los equipos que clasificó directo a semifinales, con la mejor cuota goleadora y máximo ganador de puntos en la primera fase del torneo, con 33 unidades.

"No me siento favorito, en todos los programas que he escuchado ven a Tauro como favorito, se entiende por que ellos juegan de local en el estadio Rommel Fernández y solo sé decir que las finales se juegan y se ganan", manifestó el técnico panameño.

"Estamos felices todos" porque se ha hecho un gran trabajo en estas dos temporadas e intentan "llegar de la mejor manera a esa final y mantenernos como campeones", puntualizó el técnico de CAI.

Narvaez señaló que intentan recuperar a sus jugadores claves después de una semifinal intensa de ida y vuelta contra Plaza Amador.