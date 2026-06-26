Técnico de Noruega defiende sus variantes ante Francia; quiere llegar lo más lejos posible

La selección de Francia entra en dieciseisavos de final como primera del grupo I, con Noruega como segunda y enfrentada en esa ronda a Costa de Marfil, mientras que Senegal espera resultados para comprobar si le vale o no con tres puntos para avanzar entre las ocho mejores terceras a las eliminatorias del Mundial 2026.



El conjunto galo, primero con pleno de nueve puntos, aún aguarda rival de un tercero, con varias posibilidades (Paraguay, Suecia, Egipto, Irán, Bélgica, Uruguay, Cabo Verde, Arabia Saudí o incluso España), a la espera del desenlace de los restantes grupos. Su partido está fijado para el martes 30 de junio.



Ese mismo día también está previsto el Noruega-Costa de Marfil en Dallas.

Defensa

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, defendió tras la derrota por 1-4 frente a Francia dejar a Erling Haaland en el banquillo e introducir numerosas rotaciones en el once como una "decisión obvia" con el objetivo de "llegar lo más lejos posible" en el torneo.



"Entiendo que tanto en Noruega como aquí muchos hinchas querían ver a Erling (Haaland) y a Martin (Odegaard), pero nosotros estamos aquí para llegar lo más lejos posible. Para nosotros era una decisión obvia", afirmó en una rueda de prensa después del partido.



Solbakken introdujo diez rotaciones en el once titular respecto al último partido frente a Senegal, aprovechando que Noruega ya había certificado su clasificación para dieciseisavos de final, donde se enfrentará a Costa de Marfil.



El técnico noruego reconoció que muchos de sus jugadores acabaron el partido contra Senegal "muy afectados" físicamente y que jugar contra Francia habría comprometido su presencia en las eliminatorias.



"Cuatro o cinco jugadores no estaban en condiciones de disputar 90 minutos al ritmo que exigía el partido. Por eso entendimos que la alineación que presentamos era la mejor decisión. Apenas hubo debate interno", explicó.



"Podíamos competir hoy, claro, pero nuestro objetivo es ganar y seguir avanzando. Pensando sobre todo en el siguiente partido, la decisión era evidente", insistió el técnico noruego.



"Espero que, gracias a esta decisión, podamos regalarles (a los aficionados) muchas más noches felices durante las próximas semanas", afirmó Solbakken.



Finalmente, el seleccionador volvió a poner a Francia como "una de las tres o cuatro grandes favoritas" a ganar el Mundial y aseguró que su línea ofensiva "es la mejor del torneo".

Reacción

El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, celebró este viernes la goleada por 5-0 sobre Irak en el Toronto Stadium como una victoria imprescindible para seguir con vida en el Mundial, mientras que el técnico iraquí, Graham Arnold, lamentó una expulsión temprana que, a su juicio, condicionó por completo el partido y precipitó la eliminación de su equipo.



Senegal, que llegaba obligado a ganar tras las derrotas ante Francia y Noruega, queda ahora pendiente de otros resultados para saber si accede a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros. Para Irak, último equipo clasificado para el torneo y de regreso en una Copa del Mundo por primera vez en 40 años, la derrota cerró su participación sin puntos.



"El objetivo era terminar el trabajo. Había que hacerlo si queríamos mantenernos vivos", afirmó Thiaw tras el encuentro.