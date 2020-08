Técnico del Bayern Múnich saca pecho tras ganar triplete: 'Somos justos ganadores'

El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, dijo que su equipo ha sido un justo ganador de la final de la Liga de Campeones ante el PSG, si se tiene en cuenta lo que se vio en el segundo tiempo.

"Estoy orgulloso del equipo, de cómo ha sido completamente consecuente con el partido que nos habíamos trazado. Fue sensacional", explicó el técnico del Bayern Múnich.

El Bayern logró su sexto título de la Copa de Europa/Liga de Campeones al imponerse al PSG por 1-0. Además fue el segundo triplete, tras el conquistado en 2013.

El conjunto alemán aprovechó su ocasión. Y en el minuto 59 un centro de Joshua Kimmich fue rematado de cabeza por el francés Kingsley Coman, que inició su andadura profesional precisamente en el club parisino.

El conjunto bávaro añade esta corona a las logradas en 1974, 1975, 1976, 2001 y 2013, y alcanza al Liverpool, ganador de la pasada edición del máximo torneo continental, en la tercera posición, tras el Real Madrid, rey de la competición con trece títulos, y el Milan, que tiene siete.

Por su parte Thiago Alcántara, que se erigió en el director del juego del Bayern, aseguró que el secreto de la victoria fue "la exhibición que protagonizó todo el equipo, los que salieron y los que entraron más tarde".

Alcántara insistió en que toda la plantilla del Bayern realizó "un trabajo formidable" para ganar esta 'Champions', cuyo formato final fue modificado por la pandemia de COVID-19.

Por su parte Thomas Müller dijo, al conquistar su segunda Liga de Campeones, que se alegraba de haber demostrado en la recta final de la competición que todavía tenía algo que aportar pese a los comentarios que había habido al comienzo de temporada, que lo veían al final de su carrera.

"No quiero decir que me siento reivindicado porque eso suena a venganza. Pero si me alegro de haber mostrado que no pertenezco al contenedor de botellas viejas y que todavía tengo algo que aportar", dijo el jugador, de 30 años.

"Hubo momentos que no fueron fáciles pero ahora todo tiene un final feliz", agregó.

