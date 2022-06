Thomas Christiansen define equipo de Panamá para enfrentar a Martinica en Liga de Naciones

Luego de regresar a Panamá desde Canadá, la selección mayor descansó por la mañana del lunes para volver a entrenar ezste martes en la tarde pensando en el partido de este jueves ante Martinica, en condición de local, y por la Liga de Naciones de Concacaf 2022-2023.

Para estos dos partidos, ya que además este domingo la selección visitará al mismo rival en su casa, el DT Thomas Christiansen mantuvo a los 23 convocados que estuvieron ante Costa Rica y sumó a dos nuevos jugadores. Se trata de Azarías Londoño y Jorge Anderson, jugadores del equipo campeón de la LPF, Alianza FC y quienes estaban en Francia con Panamá Sub-21 disputando el Torneo Maurice Revello.

Por el contrario, de los jugadores que viajaron a Canadá fue liberado el jugador de Sporting SM, Tomás Rodríguez.

Por su parte, el mediocampista César Yanis sobre el partido contra Martinica, precisó que “el equipo está mentalizado en los partidos que tenemos el jueves y el domingo y creo que vamos a salir a dar lo mejor de nosotros”. Y añadió: «No se consiguió el objetivo con la selección de clasificarnos (al mundial), pero ahora tenemos que prepararnos porque aquí empieza el camino para el 2026”.

Por otro lado,, Azarías Londoño, que estuvo con la Sub-21 de Panamá en el Maurice Revello (Esperanza de Toulon), se mostró “contento, alegre por el llamado y que el profe me haya tomado en cuenta. De Francia me quedo con el aprendizaje del Profe (Dóniga) que casi tiene la misma metodología (que Christiansen)”.

Sobre la competencia con los otros delanteros que están en la convocatoria, Londoño mencionó que su aprendizaje de jugadores como Blackburn y Waterman es lo más importante.

El Alianza FC no dejó pasar la oportunidad para mencionar su alegría por el título obtenido con su club en el torneo Apertura 2022 de la LPF: “Gracias a Dios se han dado las cosas. Con trabajo y esfuerzo uno va logrando las metas poco a poco… ahora hay que seguir tomando las cosas con humildad”.

Calendario en liga de Naciones

9 junio Panamá vs Martinica – 7PM Estadio Rommel Fernández

12 junio Martinica vs Panamá – 5PM (Hora de Panamá) Estadio Pierre Aliker (Martinica)

28 marzo 2023 Costa Rica vs Panamá – Hora y estadio por confirmar.}