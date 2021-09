Thomas Christiansen: 'No quiero ser marioneta'

El técnico Thomas Christiansen confesó sus deseos de contribuir al fútbol panameño, de llevarlo al Mundial de Catar 2022, que muere con su libreto; que en la alineación y convocados, él tiene la última palabra, quiere dejar un legado y habló de las limitaciones de la LPF.

Panamá se alista para los juegos eliminatorios del mes venidero, el 10 de 0ctubre visita a El Salvador en el Estadio Cuscatlán, tres días después recibe a Estados Unidos y el 13 de ese mismo mes visita a Canadá.

Christiansen cuestionado por el llamado de ciertos jugadores, dará a conocer hoy la lista de convocados para los juegos de octubre, una plantilla que cambiará en algunos nombres con referencia al mes de septiembre, ya se por lesión, rendimiento o gusto del Mister.

Sobre las críticas a las convocatorias, Christiansen sonríe y precisó: "ni el presidente de la federación (Manuel Arias), ni Jaime (Penedo), ni nadie... tiene la posibilidad de decir "este jugador tiene que entrar".

"Tomo mis propias decisiones y no quiero ser una marioneta, quiero morir con mis ideas y mi forma de pensar, si me equivoco, lo acepto. Prefiero equivocarme por una decisión propia, que equivocarme por haber llevado a un jugador que me diga otra gente", manifestó el técnico a EFE.

Christiansen señaló que llegó a dirigir a los panameños con el objetivo de clasificarlos a su segundo Mundial.

Pero, más allá de llevar a Panamá al Mundial de Catar 2022, el entrenador se pone una tarea especial, y es que "haya más gente (panameña) en mejores ligas" para que estén acostumbrados a esas exigencias que les pedimos cuando vienen a la selección.

El Mister sostiene que llegar al Mundial de Catar 2022 será difícil, pero no imposible. Más allá del reto, el entrenador que tiene una año en el cargo, sabe lo que desea.

"Lo que quiero es que cuando estén en el partido lo que se les mande, lo ejecuten. No me importa que se cometa un error en un pase, pero esas ganas de intentar que no se queden, si eso me falla, me han fallado", señaló.

Define el llamado método europeo, del que tanto se habla desde su llegada a Panamá, como "las exigencias, la metodología de cómo queremos llevar un entrenamiento y el grupo de cierta manera".

"Aquí en Panamá, por lo menos de los jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tienen muchos problemas, de salario, desplazamiento o de situaciones sociales, todo es muy complicado y hay que entender ese problema para nosotros meternos en su piel y poderlo ayudar y hacerle que mejoren", ahondó.

"Yo quiero marcharme dejando algo", apuntó el Mister y agregó que firmó con Panamá, debidó que hay mucho trabajo pendiente.

"Me atrajo que había mucho trabajo por hacer. Muchas parcelas de la selección estaban en estado virgen, se tenía quue trabajar y hacer un esfuerzo para mejorarlas, Es por eso que estoy aquí, porque el reto es bonito y creo que podemos mejorar en ese sentido", sentenció el entrenador de 48 años.