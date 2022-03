Thomas Christiansen pide levantarse y creer

Thomas Christiansen técnico de Panamá se culpó de alguna manera, por alguna decisión o en el empate 1-1 ante Honduras y agregó que el equipo panameño cayó en "desesperación y "nerviosismo" de los "Catrachos".

El Mister no culpó a ningún jugador por el juego "si me pongo a crucificar jugadores me quedo sin equipo", sostuvo el técnico.

De igual manera el entrenador agregó que todavía Panamá tiene oportunidades, le quedan dos finales más y hay que "levantarse, hacercernos fuertes y creer" que se puede llegar a Catar 2022

"No fue un partido bueno, no tuvimos posesión y movilidad como en otras ocasiones. Lo que sí hubo fue mucha ansiedad y prisa", declaró el entrenador hispano-danés tras el partido que ha dejado a Panamá con 18 puntos, uno menos que Costa Rica.

"Quedan dos batallas más", dijo para mostrar su confianza en la recuperación del terreno perdido de cara a Catar.

"Hemos sacado un resultado que a nadie le gusta, un punto cuando íbamos un gol arriba. Pudimos haber controlado mejor la situación, y sería lo óptimo para enfrentar los dos últimos partidos", añadió.

"Tenemos que levantarnos, hacernos fuertes y creer en el grupo. Yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir", enfatizó.

"Si me equivoqué en la alineación, la composición del once o los cambios, hay tiempo para la autocrítica, y yo asumo mis responsabilidades", admitió el técnico a tres días de visitar a la selección de Estados Unidos, segunda de la clasificación con los mismos 22 puntos de México, que es tercera.

"Esto ha sido un tropiezo, pero ahora, contra Estados Unidos, en Orlando, vamos a ir a tope, a ganar", puntualizó.