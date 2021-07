Thomas Christiansen sobre la derrota ante México: 'Un golpe a la realidad'

El técnico Thomas Christiansen, luego de la derrota ante México, admitió que se tuvo fallas, que hay cosas que mejorar y que el revés fue "un golpe a la realidad" y añadió que México ha jugado a una "velocidad muy alta".

Christiansen sostuvo que no esperaba el partido contra México, que el "Tri" supo leer muy bien el juego de Panamá y que hay "que tener respeto" al hablar que se enfrentaron a una Sub-23 y que se tendría que valorar el mercado y algunos jugadores del equipo mayor en el plantel norteamericano y panameño, luego de caer 3-0 la noche del miércoles.

"México buscó los espacios, hizo correr más a Panamá, les alargó el mediocampo y pensó rápido e hizo mucho daño a Panamá", sostuvo el Mister al resumir el primer tiempo del juego.

"Este partido nos da un punto de reflexión sobre lo que nos espera", indicó el Mister, sobre los que se avecina al hablar de la Copa Copa Oro que se encuentra muy cerca para iniciar y la Octagonal de la Concacaf que otorga 3 boletos al Mundial de Catar 2020.

El danés-español al servicio de Panamá, fue muy preciso en sus palabras cuando dijo "que no entraba en mis planes este partido amistoso (México), pero me daba la posibilidad de tener al grupo junto y es lo más importante", aunque agregó que no lo utilizó como excusa, pero que el plantel nacional no se preparó como "él quisiera", ya sea para un juego amistoso u oficial.

"Algunas veces se gana y otras se aprende. Hoy es un día donde aprendemos, de que el fútbol moderno está a otra velocidad que si queremos competir tenemos que subir ese nivel", sostuvo Christiansen. "Hoy ha sido un golpe a la realidad", sostuvo.

Pese a todo ello, el técnico del elenco panameño, se mostró inquieto por falta de intensidad que jugó Panamá.

"Me preocupa la intensidad, con la que hemos jugado hoy. Si no tú no tienes la intensidad, no llegas a los duelos, no llegas hacer los desmarques para recibir los balones" y agregó del extra que se tenía que hacer en el partido para recuperar la pelota.

"Teníamos que hacer un esfuerzo defensivo para recuperar el balón, eso cansa al equipo y deja una inseguridad, por eso no tuvimos opciones de cara a gol", agregó Christiansen, quien recordó que es un partido "amistoso" y uwn no es una cosa que le "preocupe mucho"