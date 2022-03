Thomas Christiansen vislumbra un 'partido trampa' ante Honduras

El técnico de la selección mayor de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, reconoció este jueves que el próximo juego del octagonal rumbo a Catar puede ser un encuentro trampa, por lo que no deben confiarse.

Christiansen dijo que será la primera final para la Roja en sus aspiraciones de obtener un boleto a la cita mundialista.

"El equipo sabe lo que tiene que hacer y cuál es el objetivo. Hay que ver la lista definitiva del rival, hasta que no esté no puedo hacer la idea completa. Es un partido trampa. No sé si es mejor que vengan todos los habituales o que venga gente nueva con ilusión o ganas de impresionar y tener una posibilidad de hacerlo bien para los planes siguientes", expuso el timonel.

Panamá y Honduras se miden el próximo 24 de marzo, en el estadio Rommel Fernández. Mientras que los catrachos no se juegan absolutamente nada, Panamá intentará mantener vivas sus opciones de lograr una plaza al mundial.

"Es positivo depender de ti mismo. Ya sabes lo que tienes que hacer, lo más importante somos nosotros y tenemos una buena prueba de fuego", agregó.

Con respecto a su continuidad en el banquillo, Christiansen dijo que su deseo es mantenerse en la selección, aunque recordó que lo más importante es enfocarse en la clasificación.

Las novedades en la convocatoria de Christiansen son Eric Hughes, José Córdoba y Víctor Medina. Con respecto al llamado de Ismael Díaz, el técnico dijo que es una importante opción, sobre too porque vive un gran momento.

La lista de convocados para los próximos encuentros quedó así:

En la portería: Luis Mejía - Unión Española (CHI)

Orlando Mosquera - Carabobo FC (VEN)

César Samudio - CAI (PAN)

Eric Hughes - Tauro FC (PAN)

En zona defensiva: Michael Amir Murillo - RSC Anderlecht (BEL)

Andrés Andrade - Arminia Bielefeld (GER)

César Blackman - FC DAC 1904 (SVK)

Fidel Escobar - AD Alcorcón (ESP)

Éric Davis - FC DAC 1904 (SVK)

Jorge Gutiérrez - Tauro FC (PAN)

Harold Cummings - Árabe Unido (PAN)

José Córdoba - Levski Sofia (BUL)

Volantes: Aníbal Godoy - Nashville SC (USA)

Adalberto Carrasquilla - Houston Dynamo (USA)

José Luis Rodríguez - Real Sporting de Gijón (ESP)

Alberto Quintero - Universitario (PER)

Édgar Yoel Bárcenas - Leganés (ESP)

César Yanis - Zamora CF (ESP)

Abdiel Ayarza - Cusco FC (PER)

Freddy Góndola - Alajuelense (CRC)

Cristian Martínez - Monagas SC (VEN)

Víctor Medina - Saprissa (CRC)

Delanteros: Rolando Blackburn - Royal Parí (BOL)

Gabriel Torres - Antofagasta (CHI)

Cecilio Waterman - Cobresal (CHI)

Ismael Díaz - Universidad Católica (ECU)

