Thomas Christiansen y sus retos con la selección de Panamá

Todo indica que solo es cuestión de tiempo para que el nuevo de técnico del seleccionado mayor de fútbol Thomas Christiansen llegue a Panamá, pero de salida tiene varios retos futbolísticos, a esto hay que sumarle la situación del coronavirus que complica todo.

¿Cómo va empezar el nuevo técnico, en medio del la COVID-19 ?, es el primer disparo al aire.

De darse los dos primeros juegos eliminatorios en octubre y noviembre, Christiansen tendrá que sacar un equipo lo más rápido posible y sin Liga, no hay tiempo para ver los jugadores locales.

A esto hay que sumarle que por motivo de la pandemia, no se encuentra todo claro que los legionarios podrán venir a Panamá para jugar los partidos de la eliminatoria.

El presidente de la Fepafut, Manuel Arias, tampoco descartó la posibilidad de realizar los partidos eliminatorios en el interior del país, en el extranjero o el estadio Rommel Fernández, debido a la situación del coronavirus y que los partidos serán sin público.

Aunque todavía no se conocen los rivales de Panamá en la eliminatoria de grupo con miras a la Octagonal, falta el sorteo

Christiansen tendrá que hacer olvidar a la afición la era de Américo "Tolo" Gallego, que solo dirigió a Panamá en 6 partidos, perdió 3 encuentros oficiales, 2 de ellos con México, el revés ante Bermudas en el Rommel Fernández 0-2 que todavía es recordado, en juegos amistosos empató con Nicaragua 0-0 y venció a Guatemala 0-2 en su último partido.

El nuevo técnico designado tendrá que buscar las armas, para descubrir el relevo de Felipe Baloy en la defensa y la cuota goleadora que proporcionaba Blas Pérez y Luis Tejada, ya retirados.

La portería, parece no tener problema con Orlando Mosquera, José Calderón y Luis "Manota" Mejía. Todo señala que el retirado Jaime Penedo, tiene su sustituto.

Por lo pronto, Panamá no cuenta con un 9 del perfil futbolístico de Anel Canales, Blas, Tejada y mucho menos del talento José Luis Garcés.

La defensa se puede alternar entre la experiencia de Román Torres, Adolfo Machado con Fidel Escobar, entre otros.

En la contención, en esa línea de recuperación, con Gallego era notorio la ausencia de un jugador con la características que en su momento proporcionaba Gabriel "Gavilán" Gómez, es evidente que falta un socio para Aníbal Godoy.

Quizás en la línea de volantes se este un poco más fuerte con Yoel Bárcenas, el "Negrito" Quintero y José Luis Rodríguez, pero hay que afinar.

Christiansen tendrá que buscar piezas, ver muchos videos de jugadores, pero como decía Hernán "EL Bolillo" Gómez, no es lo mismo ver un jugador en video o que te entreguen una lista, que tenerlo en la cancha, verlo entrenar y jugar.

Panamá que llegó a su primer mundial en Rusia 2018 se vuelve a ilusionar con el nuevo formato de la Concacaf, la situación de la pandemia parece que en ese aspecto favoreció al seleccionado.

Ya no hay hexagonal, existe ahora un octagonal, pero esa no es la primera meta, la primera meta es poder ganar el Grupo D, para pasar a la Segunda Ronda de la eliminatoria, para pensar luego en el ganador del Grupo C y entonces llegar a la serie de ocho equipos, Octagonal que otorga 3.5 cupos de la eliminatoria de la Concacaf hacia Catar 2022.

El reto para Christiansen, primera vez que dirige a un seleccionado nacional es grande. Por lo pronto, toca esperar que llegue, dejarlo y ver ¿cómo va a trabajar?.

