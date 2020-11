Tomas Christiansen: 'Tenemos que aprender; pecamos de inocentes'

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, admitió que se equivocó en el planteamiento táctico ante Estados Unido, al poner un solo contención, pero también fue claro al decir que "pecamos de inocentes" en algunas jugadas y que poco a poco "saca sus conclusiones.

Versión impresa

"Me equivoqué en el planteamiento de juego", sostuvo el Mister y añadió que estos partidos son para "mirar jugadores y competir".

Aunque Panamá perdió 6-2, Christiansen sostuvo que es "una pena recibir una goleada", pero al mismo tiempo agregó que "no se arrepiente" por los movimientos tácticos que hizo en el partido, debido que se encuentra mirando jugadores, "yo quiero ver conclusiones y otros ejemplos", expresó.

El estratega añadió que no puede quedar "satisfecho" con la goleada, pero también dio una critica a los jugadores.

"Tenemos que aprender" y agregó "pecamos de inocente", al referirse por ejemplo a una jugada donde la defensa se quedó clavada, pensando que el balón había salido del campo y Estados Unidos aprovechó y goleó.

La defensa panameña ha estado endeble, algo que reconoció Christiansen y con ello el resultado se nos fue, no me puedo esconder" y que Panamá no fue agresivo.

Reiteró que más allá del abultado resultado ante Estados Unidos pudo sacar muchas conclusiones y aprender, y que su plan es seguir viendo jugadores, para poder escoger a los mejores para las eliminatorias de la Concacaf hacia al Mundial de Catar 2022.



"Luego del partido tengo muchas conclusiones y sé que después, cuando vea detenidamente el juego tendré más aristas en las que hay que mejorar, pero por el momento los importante es competir y en partidos de alta intensidad, que nos muestren en el nivel que estamos", expresó.

VEA TAMBIÉN: Estados Unidos humilla a un Panamá descompuesto y con jugadores que quedan en deuda

Christiansen realizó su cuarto partido amistoso con Panamá como técnico oficial, dos con Costa Rica.. ambos los ganó 1-0.

El tercer partido fue ante Japón perdió 1-0 y ayer fue goleado por 6-1 ante Estados Unidos.