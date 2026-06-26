Tuchel: 'Panamá no es la nación de fútbol más glamurosa, pero son un equipo fuerte'

El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, vaticinó este viernes que el duelo contra Panamá será cerrado debido a que se trata de un equipo que es muy difícil romperle las líneas y que casi no concedieron tiros a portería contra Ghana y Croacia.

"No es la nación de fútbol más glamurosa ni la más famosa, pero son un equipo fuerte. Vienen en el papel de menos favoritos, pueden jugar sin ninguna presión", destacó el técnico teutón.

Inglaterra buscará ganarle a una ya eliminada Panamá, como ya lo hizo en Rusia 2018 endosándole una goleada de 6-1, y pasar como primera del grupo L.

Ghana, que jugará contra Croacia, podría terminar primera si gana a Croacia y consigue una diferencia de goles mejor que los ingleses, aunque los Three Lions sumen los tres puntos.

Preguntado por la lesión de Reece James, Tuchel confirmó que el lateral derecho titular de los Three Lions no viajó a Nueva York y se perderá el partido contra Panamá, además del de dieciseisavos.

"Es una lesión leve en los isquiotibiales. No pudo entrenar en los dos últimos días. Su evolución va día a día. Creemos que podrá estar para los octavos de final", dijo Tuchel.

Inglaterra atraviesa problemas en el lateral derecho. A la baja de Reece James, capitán del Chelsea, se suma la ausencia de Tino Livramento, quien quedó fuera de la lista la noche antes del inicio del torneo por una lesión en el gemelo. Tuchel llamó como sustituto a Trevoh Chalobah.

Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid, no fue convocado por Tuchel en la lista mundialista.

"(Elliot) Anderson tuvo molestias y Declan Rice no entrenó, ambos sintieron problemas tras el partido contra Ghana, pero tienen tiempo para recuperarse. Todos menos James están disponibles para mañana. Estoy muy feliz con mi equipo", agregó Tuchel.