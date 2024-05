Universidad Católica, de Fajardo y Díaz, busca boleto a octavos ante Cruzeiros

El Cruzeiro brasileño recibe hoy a la Universidad Católica de Ecuador, donde militan los panameños José Fajardo e Ismael Díaz, en un partido clave por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el que los dos primeros equipos en la clasificación del Grupo B se juegan el boleto para octavos de final.

El conjunto ecuatoriano lidera la clasificación del grupo, con 11 puntos, por lo que un empate o una victoria a domicilio en el estadio Mineirao de Belo Horizonte le bastan para terminar como líder del grupo y garantizar su cupo en octavos.



El brasileño, segundo en la clasificación con 9 puntos, está obligado a vencer en casa para asumir el liderato y quedarse con el cupo directo a la próxima fase.



El premio de consolación para el que quede segundo en la clasificación es el derecho a disputar un partido de repesca con alguno de los eliminados en la Libertadores, cuyo vencedor también avanza a octavos en la Sudamericana.



Sin jugar hace dos semanas debido a la suspensión del Campeonato Brasileño por las graves inundaciones del sur del país, el Cruzeiro tiene que recuperar ritmo para el partido decisivo y superar la ausencia de importantes titulares.



El técnico del conjunto azul de Belo Horizonte, Fernando Seabra, no podrá contar con el centro delantero argentino Juan Dinenno, que tendrá que pasar por el quirófano por una grave lesión, ni con el atacante Arthur Gomes, también lesionado.



Mientras que Rafa Silva volverá a sustituir a Dinenno, el otro cupo en la delantera se la disputan los atacantes Robert, Gabriel Veron y Joao Pedro.



El equipo comandado por el técnico Jorge Célico, que desembarcó el martes en Brasil, tiene que superar un mal estado anímico tras haber arrancado bien, pero perdido nivel tanto en la Sudamericana como en la Liga ecuatoriana, en la que acumula malos resultados.



Igualmente tiene que superar la ausencia de un importante titular como Facundo Martínez, que tendrá que cumplir una fecha de suspensión, pero que fue incluido en la delegación que llegó a Brasil para darle apoyo moral a sus compañeros.



Célico, además, aún no sabe si podrá contar con Luciano Nieto, que sufrió un esguince de tobillo en el partido con el Mushuc Runa, y con José Fajardo, que es tratado por problemas musculares. Ambos fueron reservados en el partido con el Liga de Quito.



El central Fausto Grillo anticipó que el Universidad no jugará defensivamente en Belo Horizonte para intentar un empate que sería suficiente para clasificar ya que su intención son los tres puntos.