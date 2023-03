Vanicatte en Reto del Indio: 'La Mejor carrera de mi vida'

El francés Maximilien Vanicatte, logró vencer la frustración que tenía tras no lograr sus objetivos en las dos primeras ediciones de El Reto del Indio; impone un nuevo récord en la competencia que se celebróel fin de semana pasado entre la Costa Atlántica de la provincia de Colón y el Océano Pacífi-

co en la provincia de Coclé con un recorrido de 160 kilómetros.

El ultramaratonista Maximilien Vanicatte, en el 2022 terminó tercero la prueba de los 160 kilómetros con un tiempo de 25hs:51:44 detrás de José Varcasia y su compatrio ta Damien Bontemps. En esta oportunidad hizo el trayecto en 18hs:43:00, mientras que Varcasía fue segundo con 21:30:17, ter-

cero arribó Nestor Mendoza con 22:00:00 y cuarto terminó Bontemps con 26:37:51.

Mientras que en la rama femenina la mejor fue: Dora Lajos con tiempo de 29:06:08, seguida de Raquel Lemos con 32:33:27 y Andrea Bascone con 32:33:35.

Vanicatte, asegura que para él, lo importante no es subir al podium, sino conseguir el tiempo que persigue y sentirse cómodo durante la competencia y eso lo pudo conseguir en esta oportunidad. "Las dos primeras ediciones los resultados no fueron así de chévere", precisó

"En el 2022 está muy frustrado los primeros meses del año y para mayo, inicié la preparación para esta competencia y realizó tres carreras de largas distancias en Colombia y Argentina. También entrenaba muchos más kilómetros y en desnivel. Para enero de este año, hice mi propio plan de entrenamientos intenso y buscó como escenario el Parque Omar y el Parque Metropolitano y además corría en una frecuencia cardiaca baja, para ir en busca de esa zona de confort durante El Reto del Indio".

Maximilien Vanicatte, asegura que la estrategia le funcionó, porque incluso planificó correr más fuerte durante la noche a un máximo de 5 minutos por kilómetro y una frecuencia cardíaca entre 130 y 140, ahí es donde se siente cómodo. "Pude llegar muy lejos y tranquilo a este ritmo. Tuve todas las condiciones incluyendo una buena lámpara para el camino. Llegando a El Valle, comí y me cambié los zapatos y me fui más rápido porque sabía que iba bajando. Los últimos 30 me fue más fácil corrercon el sol!.

"Pensaba hacer menos de 20 horas y lo logré, incluso me sorprendió que fueron 18 horas 43. No solo yo mejoré, sino José Varcasia, hizo mejor tiempo que el año pasado".

Durante su trayecto des de la región de Salud en Colón hasta la playa de El Decamerón en Farallón, tiene algunas anécdotas chistosas entre ellas que en el kilómetro 27 en una bajada se encontró con tres vacas y se lo ganaron corriendo. Después tuvo avistamientos, primero vio algo parecido a un oso, pero en realidad era la sombra de unas hojas, después pensó haber visto una serpiente, pero era estiércol de caballo.

El corredor de origen galo y residente en Panamá, asegura que su zapatillas Saucony, también fueron fundamentales para correr el largo trayecto de 160 kilómetros. "En las estaciones el objetivo era rellenar sus botellas con hidratación y no parar mucho tiempo. En Tres Hermanas me quedé 5 mi-

nutos y en El Valle 8 minutos. Me cambié la ropa, comí algo y seguí para que el cuerpo no se enfriara".

Maximilien Vanicatte, describe que del kilómetro 85 al 95 tuvo dolores fuertes en los riñones y el estómago. No lograba correr en bajada, tuvo que ser paciente y tratar de mantener el ritmo caminando.

Pero saliendo de la estación de El Valle me sentí que volaba. Después de pasar toda la noche solo, ver la luz del día y encontrar a los competidores de los 55 kilómetros le dio más ánimo. Iba a toda velocidad hasta lograr la corona Stavra del tramo de la Casa Benett-Cabuya.

"El resto de la carrera fue una serie de caminata-corrida y los últimos 8 kilómetros los hice a un ritmo de 5:45, al final crucé la meta en 18:43. Una gestión perfecta. La mejor carrera de mi vida".

Los ganadores de los 105 kilómetros fueron: Carlos Correa, Jaime Javier Lasso y Enmanuel Sánchez, mientras que en la rama femenina destacaron: Isabela Nellos, Monica Costarangos y Georgette Cianca.

En los 55 kilómetros el podio fue para: Luis Felipe Solano Méndez, José Alonzo y Fermin Gutierrez, y las damas más destacadas fueron: María Andreina Sequera