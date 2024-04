Verstappen se hace con la victoria en el Gran Premio de China

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo este domingo con la victoria en el Gran Premio de China, su primer triunfo en el circuito de Shanghái, al que regresa la Fórmula 1 tras cinco años de ausencia por la política nacional de ‘cero covid’.



El vigente campeón mundial y actual líder de la clasificación general estará acompañado en el podio por el británico Lando Norris (McLaren) y su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.



Los dos españoles de la parrilla, Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), finalizaron en 5º y 7º lugar, respectivamente.



El conductor que más veces (6) se ha hecho con el triunfo en China, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes), sumó puntos al acabar en la 9ª posición, un buen resultado dado que partió desde el antepenúltimo puesto de la parrilla tras quedar eliminado por sorpresa en la primera ronda clasificatoria (Q1) de ayer.



También sumaron puntos el monegasco Charles Leclerc (Ferrari, 4º), el británico George Russell (Mercedes, 6º), el australiano Oscar Piastri (McLaren, 8º) y el alemán Nico Hulkenberg (Haas, 10º).



La carrera estuvo marcada por los abandonos del finlandés Valtteri Bottas (Kick Sauber, fallo de motor), el japonés Yuki Tsunoda (RB), con un reventón de neumático provocado por el danés Kevin Magnussen (Haas), que pudo seguir; no pudo hacerlo Daniel Ricciardo (RB), embestido por detrás por Lance Stroll (Aston Martin) en el mismo momento.



La cita de Shanghái es la quinta jornada del campeonato mundial tras Baréin, Arabia Saudí, Australia y Japón, y precede al Gran Premio de Miami, que se celebrará el próximo 5 de mayo y que será el segundo fin de semana con formato ‘sprint’ de la temporada después, precisamente, del de China.

Alonso, tras su séptimo puesto en China: "Es casi un milagro"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) celebró como “casi un milagro” su séptimo puesto en el Gran Premio de China con un coche que “pelea en carrera” con rivales más rápidos como los McLaren o los Ferrari.



“El coche es mejor, casi un segundo y medio más rápido que el del año pasado, pero nuestros rivales son fuertes. (...) Hemos acabado por delante de (Lewis) Hamilton (Mercedes) y (Oscar) Piastri (McLaren), cosas que no son normales. El coche es un segundo más lento que McLaren y Ferrari y conseguimos estar peleando con ellos en carrera”, explicó en declaraciones a DAZN.



El doble campeón mundial afirmó haberse “divertido mucho” en una “muy buena carrera” en la que, no obstante, las dos salidas del coche de seguridad “duraron demasiado” y, en su opinión, ayudaron a los pilotos que no tenían que parar más “a mantener con vida sus neumáticos”.



En referencia a su salida -partió en tercera posición y pasó en la primera curva a Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull)-, Alonso indicó: “Cuando se nos da la oportunidad como en la salida, que estamos todos en igualdad de condiciones, ganamos una plaza y nos divertimos”.



“Luego, cuando los coches bajan a su posición natural, es casi un milagro que acabemos séptimos”, matizó el asturiano.



“No es porque el coche sea peor; es mejor, pero los otros son grandísimos equipos. Estoy muy orgulloso del equipo, hace unos años teníamos una fábrica como de karts y ahora estamos luchando con los grandes”, agregó.



El conductor español logró dar la vuelta más rápida al circuito, un hito que consigue por 25ª ocasión en su carrera.



Preguntado al respecto del resto de la temporada, Alonso respondió: “Quedan 20 carreras, hay mucha tela por cortar y vamos a divertirnos”.



El piloto de Aston Martin volvió a dejar un ‘recado’ para la FIA tras la sanción de 10 segundos en el ‘sprint’ -sin efecto, ya que fue el único piloto en retirarse- y de 3 puntos de la ‘superlicencia’ que le impuso tras su toque con Carlos Sainz (Ferrari) en la carrera reducida del sábado.



En el futuro, avanzó Alonso, “lo mejor será no salir a la ‘sprint race’ para ahorrar penalizaciones y neumáticos e ir mejor para la carrera”.



La cita de Shanghái es la quinta jornada del campeonato mundial tras Baréin, Arabia Saudí, Australia y Japón, y precede al Gran Premio de Miami, que se celebrará el próximo 5 de mayo y que será el segundo fin de semana con formato ‘sprint’ de la temporada después, precisamente, del de China.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!