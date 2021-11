Verstappen sobre su triunfo: 'Corrimos un riesgo, hicimos una gran frenada y funcionó'

El neerlandés Max Verstappen, ganador ayer del Gran Premio de México, afirmó que arriesgarse en el arranque fue la clave de su victoria, que lo confirma como líder del campeonato de pilotos.

"Corrimos un riesgo, hicimos una gran frenada y funcionó", dijo el corredor de la escudería Red Bull, que salió tercero y en una maniobra maestra en la primera curva se hizo del liderato de la carrera y ganó con comodidad.

Con el triunfo, Verstappen se afianzó en el primer lugar de la temporada con 312.5 puntos, 19 más que el británico Lewis Hamilton, quien logró un agónico segundo lugar, luego de escapar del acecho del mexicano Sergio Pérez, que llegó a pegarse medio segundo y tenía neumáticos más frescos en los finales.

Verstappen, de 24 años, se convirtió en el primer piloto en ganar tres carreras de Fórmula Uno en México, luego de haber reinado en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2017 y 2018; ahora le saca una victoria de ventaja a Hamilton, y a los retirados Jim Clark, Nigel Mansell y Alain Prost.

"Empezamos bien, fuimos construyendo la victoria y funcionó; ha sido maravillo regresar a México; todo el tiempo los aficionados han estado increíbles, ha sido estupendo estar aquí", apuntó.

Luego de lograr su decimonovena victoria en la Fórmula Uno, Verstappen celebró haber estado en el podio con su compañero de equipo, Pérez, lo cual le dio una gran alegría a los mexicanos.

"Hicimos un gran trabajo de equipo y fue buenísimo para los fans tener a 'Checo' en el podio, estamos contentos", indicó.

312.5

los puntos que tiene el piloto neerlandés Max Verstappen, para mantenerse al frente del Campeonato de Fórmula Uno 19

los puntos de ventaja que tiene Verstappen sobre su más cercano rival, el piloto británico Lewis Hamilton.

Aunque tiene una ventaja a falta de cuatro carreras, Verstappen recordó que queda un largo camino para convertirse en campeón mundial, pero mostró tranquilidad en mantener su gran rendimiento.

"Estamos enfocados en el resultado; tenemos nuestro plan y vamos a seguir fuertes", concluyó.

La temporada de Fórmula Uno continuará el próximo domingo con el Gran Premio de Brasil, y después tendrá otras tres paradas, con los Premios de Catar, Arabia Saudita y Abu Dhabi.

Por su parte, el británico Lewis Hamilton, piloto de la escudería Mercedes, reconoció ayer que conquistar el segundo lugar del Gran Premio de México le costó poner el estómago por la presión de Sergio 'Checo' Pérez, de Red Bull.

"Este segundo lugar me costó poner el estómago. Tuve que poner la panza literalmente, porque 'Checo' me estuvo presionando mucho, siguiendo siempre cerca y con eso estaba mostrando la potencia de su auto", explicó después de la carrera. El campeón de la Fórmula 1 finalizó en segundo lugar, tras no poderle seguir el paso a Max Verstappen.