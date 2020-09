[VIDEO] Yarmerie Correa: ‘Ya estaba morada, iba a morir cuando pudieron rescatarme’

Versión impresa

Enfrentar grandes retos no es nada novedoso para la “jocketa” panameña Yarmerie Correa quien triunfa en un hipódromo Thistledowns en Ohio, Estados Unidos.

Cuando tenía apenas siete años de edad, ocurrió algo que le pudo costar la vida. La pequeña Yarmerie Correa, en una tarde lluviosa se puso a jugar el famoso trensito con sus dos hermanos en la calle, pero como era pequeña la corriente de agua la arrastró por una alcantarilla que cruzaba la calle de su barrio en el sector de Pedregal, Panamá.

Su madre estaba cocinando cuando uno de sus hijos le dijo que su hermana estaba en peligro, desesperada y con ayuda de otras personas buscaron un tubo de PVC para poderla sacar.

“Me estaba quedando sin aire, me estaba ahogando, cuando me sacaron ya estaba de color morado, tuvieron que llevarme de inmediato para el hospital para que me realizaran una lavado de estómago, fue una mala experiencia para mi, desde luego, y para mi familia, casi muero”, aseguró la deportista.

A Yarmarie Correa, siempre le han gustado los desafíos y antes de llegar al complejo y competitivo mundo de la hípica en el Hipódromo Presidente Remón, en Panamá, había practicado con mucho éxito las disciplinas del fútbol y flag, en ambas representó a Panamá.

El fútbol fue su primer deporte y aprendió jugando contra los hombres y es por ello que enfrentarlos en la hípica no representa para ella ninguna barrera.

Llegó a entrenar con el Real Madrid femenino en España, y en flag, representó en torneos importantes a Panamá.

Pasos gigantes

La deportista, cuando decide inclinarse por el hipismo, entra en la Escuela de Jinetes del Hipódromo Presidente Remón, en donde culmina con los máximos honores entre 17 alumnos. Enseguida arrancó su carrera en Panamá donde hizo pocas montas, cuando fue contactada por las redes sociales y llegó a Estados Unidos.

En Thistledown, Ohio, ha sido la atracción porque tiene 74 triunfos, más de 50 segundos lugares y cerca de 60 terceras posiciones.

La panameña sabe que el ser líder tiene un precio y más montando contra hombres en Ohio y cualquiera le puede hacer daño por lo que corre ahora con mucha malicia.

“Yo siempre antes de salir a la pista elevo una oración y para la guerra”, asegura Yarmarie Correa quién por el momento se quedará en el hipódromo de Thistledowns.