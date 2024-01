Viejos conocidos en el Panama Championship 2024

La edición XX de The Panama Championship 2024, que se jugará del 1 al 4 de febrero próximo, reunirá en Panamá a 140 jugadores de diferentes países del mundo que se disputarán una bolsa de un millón de dólares y el torneo forma parte de la tercera parada anual del Korn Ferry Tour.

En esta ocasión estarán presentes viejos conocidos como los latinos Roberto Díaz de México, Cristóbal del Solar de Chile y los amateurs panameños Omar Tejeira y Miguel Ordónez. Además se confirmó la presencia de los dos excampeones del Panamá Championship los estadounidenses Ryan Armour y Michael Gligic, así como más de 10 ganadores de del PGA Tours, según dio a conocer el director del torneo Carlos Sacre.

"Sin dudas que este año 2024 será una edición especial ya que se celebran 20 años y tendremos jugadores de países como: Estados Unidos, Argentina, Alemania, Canadá, Inglaterra, China, Japón, Noruega y Sudáfrica entre otros", manifestó Roberto Durán, director del evento deportivo.

The Panama Championship ha sido testigo de talentos de grandes figuras que han jugado en la cancha del Club de Cerro Viento y que después brillaron en el PGA Tour entre ellos: Justin Thomas, Jorda Spieth, Bubba Watson, Tony Finau y Mat Kuchar.

Otro de los ingredientes que le pone sazón al torneo de profesionales es la presencia del sudafricano de 19 años de edad Aldrich Potgieter, quién el pasado miércoles hizo historia al ser en el ganador más joven en la historia del Korn Ferry Tour, tras levantar el trofeo de campeón en el The Bahamas Great Abaco Classic en The Abaco Club. A los 19 años, 4 meses y 11 días de edad, Potgieter usurpa a Jason Day como el ganador más joven en la historia del Korn Ferry Tour, ya que Day ganó previamente el Legend Financial Group Classic 2007 a los 19 años, 7 meses y 26 días de edad.

Potgieter es también el ganador más joven del Korn Ferry Tour o del PGA TOUR desde la victoria de Ralph Guldahl en el Abierto de Santa Mónica de 1931 a la edad de 19 años, 2 meses y 3 días.Además, Potgieter es el cuarto adolescente en ganar en el Korn Ferry Tour, uniéndose a Day, Sungjae Im y Akshay Bhatia. Los tres anteriores son todos ganadores del PGA TOUR: Day ganó 13 títulos del TOUR, yo gano dos eventos del TOUR y Bhatia capturó su primer título del TOUR en el Barracuda Championship 2023 mientras jugaba con una Membresía temporal especial.

Por su parte Miguel Ordónez y Omar Tejeira, quienes representarán al país como amateurs en este torneo profesional, manifestaron su optimismo de hacer una buena presentación tomando en cuenta que conocen la cancha y que además vienen de participar en el Latin America Ameteru Championship que se celebró hace una semana en la cancha del Club de Golf de Santa María, donde lograron clasificarse al se los domes mejores de ocho panameños que compitieron en ese torneo.

Guillermo Clement, gerente del Club de Golf de Cerro Viento, manifestó que la cancha está en perfecto estado después de haber concluido una renovación total que ha incluido el cambio total en 10 greenes, así como modificaciones a varios fairway. "Está todo perfecto y esperamos que los jugadores disfruten de la cancha".

La entreda es gratis para los aficionados y amantes del golf y además el próximo martes a las 3:00 de la tarde será la clínica para los niños y niñas, según anunciaron los organizadores del torneo.

