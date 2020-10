Vinicius y Benzema ponen de líder al Real Madrid en la liga española

El Real Madrid lidera en solitario la clasificación de LaLiga Santander tras firmar su tercer triunfo consecutivo gracias a un gran gol del brasileño Vinicius y la sentencia final de Karim Benzema, que tumbaron al Levante en el estadio de La Cerámica (0-2).



Pese a tener un partido menos de las cinco jornadas disputadas, el Real Madrid se convirtió en líder en solitario de Liga en un partido en el perdonó ocasiones y acabó siendo salvado por el portero belga Thibaut Courtois.

El duelo lo decidió con una gran definición en un disparo ajustado al palo el brasileño Vinicius, a los 16 minutos, que en la segunda mitad marró dos claras ocasiones para sentenciar.

El Levante se estrelló con el travesaño en el primer, en un testarazo Vukcevic, y acabó lamentando las intervenciones de Courtois que le dejan en zona de descenso y el tanto en el tiempo añadido de Benzema.

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior, autor del primer gol en la victoria de su equipo por 0-2 ante el Levante en Villarreal, que estaba contento por el tanto, pero sobre todo por el triunfo.



En declaraciones a Movistar LaLiga añadió que el partido estuvo condicionado por el calor y por las dificultades generadas por el Levante, al que calificó como un buen equipo.

Vinicius admitió que les había faltado un poco de ritmo en algunos momentos del encuentro, pero que se marchan contentos al parón de la competición, primero para descansar y luego para mejorar.

Por su parte el técnico Zinedine Zidane expresó su satisfacción por el desempeño del equipo en el inicio de la Liga.

"Sabemos que podemos mejorar y conceder menos y es lo que vamos a hacer. Nos quedamos con lo positivo, tres puntos más, portería a cero y todos contentos", destacó.

Sobre la falta de gol dijo que no le preocupa en estos momentos.

"No me preocupa la falta de gol, esto acaba de empezar. Podemos mejorar en muchas cosas y lo vamos a hacer. Si no estás bien los 90 minutos hay que sumar", destacó.