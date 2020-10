Vinicius Jr. y Asensio fueron la clave en Real Madrid ante Valladolid

El brasileño Vinicius Junior fue el autor del único tanto, en el minuto 65, del Real Madrid contra el Real Valladolid (1-0) saliendo desde el banquillo, cuando el francés Zinedine Zidane decidió cambiar el esquema, pasando de un 4-4-2 a un 4-3-3, con su entrada y la del español Marco Asensio, quienes, aseguró, cambiaron "el partido".

"Todos estamos contentos con el partido que hicimos hoy. La primera mitad fue un poco complicada, jugamos con el mismo dibujo que la otra vez frente al Betis. El Mister cambió el dibujo en la segunda parte y Asensio y yo cambiamos el partido", declaró el brasileño.

“Hoy fue un partido distinto al Betis, el Betis jugaba mucho por dentro y por eso el míster puso cuatro centrocampistas por dentro. Lo importante es que conseguimos ganar los dos partidos. Creo que el mejor dibujo depende de los partidos y de contra quién vamos a jugar”, comentó sobre el esquema.



Un Vinicius que excusó los problemas del Real Madrid para dominar el partido en la poca preparación que han tenido debido a la extraordinaria pretemporada por el coronavirus: “Es normal en el inicio de temporada, no jugamos ningún amistoso y es un poco difícil. Tuvimos muy poco tiempo para entrenar, no como la temporada pasada; creo que es eso”, dijo.



Además, el brasileño destacó la fortaleza defensiva del equipo como clave para ganar partidos: “Sabemos que si se queda la portería a cero podemos ganar los partidos. Tenemos muchos jugadores que hacen goles y estamos trabajando la parte ofensiva con Zidane para seguir mejorando”.

Por otro lado, Zidane, restó importancia a la lesión muscular que ha impedido la reaparición del belga Eden Hazard, aseguró que es algo que "podía pasar" porque "lleva tiempo sin jugar" y que será "cuestión de poco tiempo".



"No puedo decir cuanto tiempo estará de baja, se ha hecho un poco daño en el entrenamiento antes del partido, era como una contractura y al final ha sido un poco más. Es a nivel muscular, no tiene nada que ver con su lesión de tobillo. Podía pasar porque lleva tiempo sin jugar pero creo que no es mucho", dijo en rueda de prensa.



En los planes de Zidane estaba la reaparición de Hazard ante el Real Valladolid. "Está molesto porque estaba bien además, estábamos contentos y él también. Son cosas que pueden pasar, no creo que esté tocado. Sabe que es poca cosa y tranquilidad con él porque seguro que es cuestión de poco tiempo".

El técnico madridista elogió al brasileño Vinicius, destacó el cambio de su equipo con los cambios que hizo y el papel de Thibaut Courtois. "Contento por el gol y por lo que ha hecho, en general con la entrada de Marco (Asensio) y Carvajal en los cambios logramos cambiar el partido".