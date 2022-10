Warriors de Panamá se alistan para el Panamericano 2023

Las Pink Warriors, se están preparando su camino de cara a los próximos Panamericanos de Bote de Dragón 2023 que tendrán lugar en el territorio nacional en el mes de marzo del próximo año, donde Panamá recibirá a decenas de atletas internacionales que se medirán en competencias de canotaje en diferentes categorías de metraje.

En el inicio del Mes Rosa, G-SHOCK y ¨health & fitness¨ The Hit Club (Home & Tone It y Gym & Tone it) reafirmaron su compromiso de apoyar a las sobrevivientes de cáncer al unirse en un enérgico bootcamp liderado por la entrenadora profesional Isabella Quirós – mejor conocida localmente como IsaQ – que tuvo lugar el pasado sábado 1 de octubre a beneficio del grupo deportivo panameño de barco de remo Pink Warriors, conformado por sobrevivientes de este padecimiento. Recientemente, las Pink Warriors representaron a Panamá en el Festival Internacional de Botes de Dragón en Las Bahamas, donde alcanzaron el segundo lugar en 200 mts y el tercero en 500 mts durante agosto de 2022. ​ ​

“Buscamos apoyar a las Mujeres Resistentes de todo el mundo a través de esta campaña homónima, que desde su creación ha ofrecido espacios de crecimiento profesional y deportivo a aquellas mujeres emprendedoras o atletas que día a día se superan a sí mismas y a los obstáculos que les presenta la vida” comenta Thiago Nadotti, Gerente de Marketing para Latinoamérica de relojes CASIO, “Por eso para nosotros es tan importante unirnos a personas como IsaQ y su organización The Hit Club, pues tienen un propósito que se alinea con nuestra campaña justamente en busca de promover esos espacios donde las mujeres puedan explorar su potencial al máximo, sea cual sea”. ​

Por su lado, Isabella Quirós lidera este conglomerado deportivo que nació hace 10 años con la intención de ofrecer alternativas de entrenamiento profesional que se salieran de la imagen tradicional del acondicionamiento físico tanto a través de formatos disruptivos y diferentes como por actividades como este bootcamp, del que será destinado un 20% de ganancias recaudadas en su última edición a apoyar de forma directa a las Pink Warriors de Panamá. ​

“Home & Tone It y The Hit Club nacieron para dar la oportunidad a las personas interesadas en cuidar de su físico y su salud de tener un espacio divertido y cómodo que pudiesen adaptar a su rutina diaria y aún así entrenar como parte de una comunidad que disfruta de su poder y su capacidad” explica Isabella Quirós, quien diariamente encabeza entrenamientos a través de plataformas disruptivas para entrenar como IG Live, “esta alianza con la campaña Mujeres Resistentes de G-SHOCK nos enorgullece porque está destinada a un propósito más allá: el de apoyar atletas panameñas que no sólo son deportistas, sino también sobrevivientes de cáncer, para que tengan la posibilidad de representarnos como país en competencias internacionales mientras se superan y creen en ellas mismas. Eso es el deporte: la celebración de la vida y de nuestro poder personal, y por eso estamos encantadas de apoyarles con nuestro trabajo” cierra la entrenadora profesional, quien mantiene una comunidad en toda Latinoamérica de más de 2,300 alumnos activos y más de 8,000 personas han disfrutado de sus entrenamientos online en más de 45 países alrededor del mundo.

De esta forma, dichas empresas apoyan a los sobrevivientes de cáncer en el inicio del Mes de la Cinta Rosada en Panamá, con el objetivo de promover los valores deportivos y de respaldar a comunidades de guerreras como las Pink Warriors, quienes se encuentran preparando su camino de cara a los próximos Panamericanos de Bote de Dragón 2023 que tendrán lugar en el territorio nacional en el mes de marzo del próximo año, donde Panamá recibirá a decenas de atletas internacionales que se medirán en competencias de canotaje en diferentes categorías de metraje.