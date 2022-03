El jinete panameño Wilberto Ramos trabajará oficialmente para el príncipe Saud bin Salman bin Abdulaziz en Arabia Saudita.

"Me emociona anunciar que trabajaré para @HRHPSAUDS en @stablesbens la próxima temporada", anunció el jinete panameño en su cuenta de Twitter.

"No puedo explicar lo feliz que estoy por esta oportunidad. Estaré listo para este reto junto a mis compatriotas Alexi Moreno, el mejor del Jockey Club de Arabia Saudita (JCSA)", expresó.

El anuncio de Ramos se dio horas después de haberse declarado agente libre y abierto para negocios.

Ramos agradeció a Alshareef Stable por la oportunidad, aunque manifestó su descontento con la forma como se le anunció la rescisión de su contrato.

"No es la forma más profesional de enterarme de la rescisión de mi contrato, pero está bien. Estamos avanzando y listos para la próxima temporada", compartió el panameño con sus seguidores.

El panameño ganó recientemente la Saudi Cup, Grado 1, la carrera de caballo con el premio más alto de la historia que repartió 22 millones de dólares.

El ejemplar preparado por el local Mitab Almulawah, es propiedad del príncipe Saud Bin Salman Abdulaziz.

VEA TAMBIÉN: Panameños Esteban Goddard y Geovanni Ibarra destacan en el Panamericanos de Paraciclismo

I'm exited to announce that I'll be working for @HRHPSAUDS at @stablesbens next season. I can't explain how happy I am for this opportunity. I'll be ready for this Challenge alongside my fellow countrymen @pollomoreno11 The best Jockey at @jcsa_racing today.

HERE WE GO! pic.twitter.com/lRta4qEPEW— Wigberto Ramos (@wigmanramos) March 20, 2022