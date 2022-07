Francia

Wout van Aert con mal día, pero mantiene la amarilla en el Tour

'Pensaba que perdería el liderato tras la caída, porque estaba muy lejos de los favoritos. Yo me he limitado a trabajar para Vingegaard, para minimizar las pérdidas. No he visto que Roglic se había caíd', señaló el belga.

- Actualizado: 07/7/2022 - 12:00 am