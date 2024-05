Xavi: 'Hemos mostrado ambición para recuperar la segunda plaza'

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió que el equipo debía "reaccionar" este lunes tras la "dolorosa derrota" de la pasada jornada contra el Girona, y destacó "la ambición" que ha demostrado este lunes para ganar a la Real Sociedad (2-0) en el Estadio Olímpico Lluís Companys.



"Hoy tocaba reaccionar tras la derrota dolorosa en Girona y el equipo ha mostrado carácter, ganas y ambición para recuperar la segunda plaza. Quedar segundos es un objetivo muy importante para el club a nivel económico y para jugar otro título", afirmó.



El técnico del Barça se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo: "Hemos sido agresivos en la presión alta, no nos han salido fácil. Defensivamente hemos estado bien, y en ataque hemos estado bastante bien en la salida, pero tendríamos que haber picado más al espacio. En líneas generales hemos hecho un buen partido".



Xavi destacó que el Barcelona depende de sí mismo para acabar la temporada en la segunda posición de LaLiga EA Sports y, aunque admitió que les ha "sorprendido" la decisión de Imanol Alguacil de jugar con cinco defensas, subrayó que su equipo generó "muchas ocasiones" contra un oponente "de Champions".



Preguntado por el cambio de Robert Lewandowski en la segunda mitad, Xavi respondió: "Entiendo al futbolista. Yo también me enfadaba cuando me quitaban. He pensado que faltaba intensidad para la presión alta, por eso he sacado a Fermín, Ferran Torres y Sergi Roberto. Es un tema táctico y para el bien del equipo".



El técnico catalán explicó que optó por reservar a Ronald Araujo porque sufría "unas pequeñas molestias" y desveló que Vitor Roque "estaba entre algodones" tras recibir ayer "un fuerte golpe en el tobillo". Sin embargo, Xavi evitó pronunciarse sobre el futuro del brasileño: "Las decisiones las tomaremos a final de temporada y a nivel interno".