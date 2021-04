Zidane lanza flores a Benzema, luego de salvar al Real Madrid ante Chelsea en la 'Champions'

El francés Karim Benzema marcó en el minuto 29 el tanto que dio aire a un Real Madrid (1-1) que en los minutos anteriores se vio solo un gol abajo en el marcador gracias a la falta de acierto del Chelsea, más allá del tanto del estadounidense Christian Pulisic en el minuto 14, y una parada de mérito del belga Thibaut Courtois.

Versión impresa

Superado. Así estuvo el Real Madrid hasta que llegó el tanto del galo. Los del alemán Thomas Tuchel impusieron su ritmo, atacando al espacio, y al tercer aviso inauguraron el marcador en el Alfredo Di Stéfano.

Luego del partido, el técnico Zinedine Zidane del Real Madrid, se rindió una vez más a la calidad del francés Karim Benzema, autor del tanto que mantiene con vida a su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea, aseguró que "es impresionante" y auguró un partido distinto en Londres para "intentar ganar el partido".

"Lo de Karim es impresionante, me alegro por él. No me sorprende lo que hace cada partido. Estoy con todos los jugadores de la misma manera, el esfuerzo que han hecho creyendo en lo que hacemos ante las complicaciones en una semifinal de Champions, en la que hay que sufrir, me alegro por todos. Estamos vivos y tenemos que ir a Londres a meter goles e intentar ganar el partido", dijo en rueda de prensa el francés.

Para Zidane "el resultado es justo" en un partido que dominó el Chelsea con autoridad en la primera parte y en la que sus jugadores reaccionaron. "Nuestra primera parte no fue de las mejores porque tuvimos dificultades ante la presión, pero en la segunda estuvimos mucho mejor. Jugamos ante un equipo muy bueno y rápido en ataque".

Los ajustes realizados en el vestuario surtieron efecto y Zidane se fue satisfecho con la imagen dejada por su equipo. "Había que cambiar algo al descanso porque la primera parte no ha sido como queríamos. Sobre todo nuestra presión, debía ser diferente, estar menos arriba y más juntos. Presionamos mejor, más compactos".

Luego del empate entre Real Madrid y Chelsea 1-1, ahora todo se definirá en el partido de vuelta que se jugará en el el Stamford Bridge en Inglaterra.

VEA TAMBIÉN: Real Madrid no puede ante Chelsea y empata en la Champions

El ganador del Real Madrid y Chelsea, se enfrentará al triunfador de la otra llave entre PSG francés y el Manchester City en la final de la Champions que se tendrá que jugar en Estambul.