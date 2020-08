4 mil microempresarios en busca de préstamos blandos del Gobierno

Más de 4 mil personas se han inscrito en solo dos días para tener acceso al programa financiero para microempresas locales, el cual establece préstamos blandos hasta por 5 mil dólares.

Estos microempresarios deberán tomar las capacitaciones que dictará la Ampyme con la finalidad de cumplir con este requisito que les permitirá tener acceso al programa banca de oportunidades, lanzado el pasado lunes por el Gobierno Nacional como apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas tras el impacto económico que sigue causando el Coronavirus.

De acuerdo con este programa que tendrá como entidades bancarias a la Caja de Ahorros y el Banco Nacional, se espera alcanzar a 10 mil personas microempresarias panameñas para mejorar la calidad de vida de estas familias, activar la economía nacional, principalmente para mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo posible, que es la principal preocupación de este momento.

Sin embargo, en la primera etapa, se ha asignado la suma de $20 millones que beneficiará a 5 mil empresas y ayudará a mejorar la reactivación de la economía local.

A través del programa Banca de Oportunidades, los microempresarios, emprendedores nuevos o que se estén reinventando podrán obtener préstamos entre $2,000 y $5,000 como parte del Plan de Recuperación Económica y Social del Gobierno Nacional. Los plazos de los préstamos son de hasta 84 meses para pagar, con una tasa de interés que van de 6% a 9%.

Para el economista Olmedo Estrada, el plan tiene como objetivo crear oportunidades para las Mipymes, y se habló en un principio de intereses blandos, pero establecer tasas entre un 6% y 9% se consideran altas, tomando en cuenta las condiciones de estas empresas por la cuarentena y más, que fue una exigencia del Gobierno el ordenar el cierre de estas empresas para controlar la pandemia y hoy pagan un precio.

Es importante recordar que antes de que el cliente se acerque a cualquiera de las sucursales de la Caja de Ahorros o Banco Nacional, estos deben comunicarse con AMPYME para tomar las capacitaciones pertinentes. Una vez tengan el certificado de capacitación y toda la documentación que esta autoridad les brindará, se acerca con su plan de negocios a las diversas sucursales.'

meses de cuarentena han soportado las empresas en el país. 70%

de los empleos son generados por las micro, pequeñas y medianas empresas,

Para el experto en temas laborales, René Quevedo, el programa es sin duda un paso en la dirección correcta, que no puede ser vista como un esfuerzo aislado, sino como parte de un conjunto de acciones orientadas a inyectar fondos al sector productivo, particularmente a los emprendedores y MIPYMES, que representan el motor del empleo en el país y están siendo severamente castigados por la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, afirma que la reactivación económica solo ocurrirá cuando se reactive el consumo.

"Luego de 5 meses de Cuarentena y casi 3 meses de haberse reiniciado la reapertura económica, con el Bloque 1, tenemos 275 mil contratos laborales suspendidos y registrados en MITRADEL, a los cuales hay que agregar una cantidad similar de contratos suspendidos y no registrados, particularmente en MIPYMES, muchos de los cuales no serán reactivados. Esto significa que actualmente, por lo menos la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen", dijo Quevedo.

Indicó que el reto es enorme, por lo que toda iniciativa que permita mitigar el impacto social de esta pandemia debe ser visibilizada y apoyada.

La Ampyme destacó que de las 4 mil personas registradas vía electrónica el pasado lunes, 225 han pasado por un programa avalado por la entidad y 60 de ellas, por el canal de empresarias. Esas 225 personas son las que pueden entrar a llenar su plan de negocios y el resto empezará su capacitación el próximo lunes.

La capacitación tiene una duración de 40 horas.

A este programa pueden accesar panameños mayores de 18 años y que tengan un concepto de negocio, proyecto de emprendimiento o aquellos que ya emprendieron pero tienen menos de 24 meses, emplean a 2 personas o más y tienen una facturación que no sobrepase los 150 mil dólares al año.

Las microempresas representan el 92% de las empresas en el país y generan el 70% de los empleos, son la base principal del Plan de Recuperación Económica y Social, en el que también están los productores agrícolas y los medianos empresarios.

De acuerdo con el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, una letra mensual de estos préstamos podría salir entre 34 y 35 dólares mensuales.

Farrugia señaló que Banca de Oportunidades es la iniciativa más importante del plan de recuperación, y el cual va a lograr un cometido socioeconómico mediante el financiamiento o crédito oportuno, rápido y acorde al escenario de cada microempresario.

"Banca de Oportunidades es parte del plan de reactivación económica, destinado tanto para microemprendedores como para microempresarios que han visto mermados sus ingresos o que deseen reinventarse y que previa capacitación en AMPYME puedan aplicar a préstamos", dijo Javier Carrizo Esquivel, Gerente General de Banco Nacional de Panamá.

