77% de los hogares panameños han tenido pérdidas en sus ingresos

La pandemia del coronavirus ha tenido un fuerte impacto en las finanzas de las familias panameñas, sin luces a tener una situación controlada.

Una encuesta realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que 7 de cada 10 hogares panameños (77%) han sufrido pérdida de ingresos a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Además, el informe detalla que 1 de cada 3 hogares declaró no contar con los recursos económicos necesarios para suplir sus necesidades básicas. Mientras que, el 43% de las familias declaró haber recibido ayuda por parte de un tercero.

Jorge Giannareas, oficial de Programas de la Unicef, dijo que esto refleja un grave problema y la responsabilidad de ellos como organismo es apoyar al Estado a realizar su trabajo de protección a los derechos.

El experto en temas laborales, René Quevedo, señaló que los resultados de la encuesta de UNICEF son reflejo del impacto social de la pandemia, en la mayoría de los hogares panameños; pero muy en particular de aquellos de trabajadores informales y trabajadores formales con contratos suspendidos, particularmente en PYMES. Aseguró que la problemática tiende a agravarse cada día, dada la incertidumbre económica y los escasos resultados controlando la propagación del virus.

El 15% de la fuerza laboral del país está compuesta por funcionarios, quienes no han visto caer sus ingresos. Sin embargo, el 45% son trabajadores informales y el otro 40% está compuesto por trabajadores formales del sector privado, poblaciones donde se ha centrado el impacto de la pandemia.

En este contexto, hay unos 270 mil contratos laborales suspendidos y registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), lo cual representa 31% de los trabajadores formales del sector privado, a los cuales hay que agregar los contratos suspendidos y no registrados, con una cifra similar, muchos de los cuales no serán reactivados. Es decir, que a 3 meses de reiniciada la reapertura económica (Bloque 1), por lo menos la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen.'

Quevedo consideró que el COVID-19 arruinará a mucho más gente de la que va a enfermar, trayendo consigo entre 250 mil y 300 nuevos desempleados antes de fin de año, y una catástrofe laboral que llevará la tasa de desempleo por encima del 20%, así como creando las condiciones para una crisis social sin precedentes, que ya estamos comenzando a sentir.

"La economía sólo se reactivará cuando se reactive el consumo, y éste a su vez cuando se levanten tanto la cuarentena como las restricciones de movilidad, para lo cual es imperativo controlar la tasa de contagio del virus. Nos debatimos peligrosamente entre un colapso sanitario y un colapso socioeconómico, en el cual la devastación social ocasionada por el COVID-19 será la verdadera pandemia", expresó.

Para los economistas, aplanar la curva de carga de los casos es fundamental, pero tiene un costo económico si no se toman otras medidas. Además aseguran que el país debe aprovechar esta coyuntura para dinamizar la producción interna y modernizar sectores de menor productividad, fortalecer un sistema de protección social localizado en el territorio, así como fortalecer su resiliencia frente a futuras epidemias o desastres.

El secretario general del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada , dijo que lo primero que tenemos que hacer es frenar la pandemia para luego reactivar la economía con el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan obtener liquidez y se reactiven los trabajos.

Las Pymes representan el 90% del parque comercial en Panamá y emplean a más de 200 mil personas.El pasado 1 de julio el presidente Cortizo anunció que las Pymes afectadas por la pandemia se le iba a dar acceso a préstamos por un total de 75 millones de dólares este año y $75 millones más en el 2021.

El Banco Nacional será el administrador del fondo y como banco de segundo piso, va a distribuir los recursos a través de Caja de Ahorros, bancos privados, cooperativas y otras entidades crediticias interesadas en apoyar este plan con préstamos con tasas blandas y un plazo de 84 meses.

Estrada indicó que se ha destinado algunos apoyos y se necesitará muchos más porque hay empresas que han manifestado que no van a poder resistir si continúa la medida de cierre.

Este año Panamá tenía previsto crecer por encima del 4%, sin embargo, organismos internacionales prevén que va a decrecer -9% a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus, mientras que en el 2021 la economía podría crecer 4.2%.

"El Gobierno tiene que buscar los recursos para que las empresas no tengan limitaciones y hagan inversiones para que la dinámica de la economía empiece a generar ese crecimiento importante que requiere el país. Sin dinero eso no es posible, por lo que necesitamos tener los recursos financieros", añadió Estrada.

