Amazon está cerca de comprar estudio MGM por $9 mil millones

El gigante de las ventas por internet Amazon está cerca de alcanzar un acuerdo para la adquisición del estudio de cine de Hollywood MGM por 9 mil millones de dólares, según informó este lunes el diario The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico, que cita a fuentes familiares con el asunto, asegura que si la compra se llega a materializar supondría la segunda mayor adquisición de Amazon después de los 13.700 millones de dólares que desembolsó en 2017 por la cadena de alimentación Whole Foods.

El rotativo apunta que se podría anunciar un acuerdo esta misma semana.

La pasada semana, el medio The Information ya había adelantado que Amazon barajaba comprar el icónico estudio de Hollywood por entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, citando a una persona cercana a la situación.

No es la primera vez que se especula sobre el asunto, pero el interés de Amazon en expandir sus capacidades en el sector del entretenimiento puede haberse acrecentado de cara a una mayor concentración en el mercado del "streaming".

La fusión de WarnerMedia y Discovery, anunciada también la semana pasada, podría crear un nuevo competidor para las líderes de los contenidos en 'streaming' al reunir una de las mayores bibliotecas de propiedad intelectual y un abanico de marcas que incluye HBO y Warner Bros.

MGM fue el último estudio en iniciar la conversión al sonido, pero a pesar de este hecho, durante la época del cine mudo y hasta la década de los 50, Metro Goldwyn Mayer fue el estudio dominante en Hollywood. Durante los años 50 y 60, perdió significantes sumas de dinero, a pesar de que muchas de sus películas funcionaron bien en las taquillas, debido a que tuvo una lenta respuesta a todos los cambios legales, económicos y técnicos que se iban sucediendo en la industria del cine.



Amazon recientemente divulgó que unos 175 millones de clientes utilizaron Prime Video en 2020, mientras que Netflix tiene unos 208 millones de suscriptores, Disney+ sobrepasa los 100 millones y la empresa WarnerMedia y Discovery suman unos 79 millones.

MGM, que busca comprador desde hace meses, cuenta con un gran archivo de contenidos con 4.000 títulos de cine que se remontan a la década de 1920, incluida la histórica franquicia de James Bond y clásicos como "Gone with the Wind", y 17.000 horas de televisión.

En el momento de conocerse la noticia el valor de las acciones de Amazon en la bolsa de Nueva York estaban un 1.51% por encima de su valor de cierre de la jornada anterior.

MGM es una compañía estadounidense de producción y distribución de películas de cine y programas de televisión. Sus principales subsidiarios fueron MCA Inc., MGM Studios Inc., United Artists Corporation y Orion Pictures Corporation (adquirida en 1997).

En una importante operación mercantil, la empresa fue comprada por la empresa multinacional japonesa SONY, una oferta que superó a sus concurrentes y el 14 de septiembre de 2014, MGM es vendida a Sony por una cantidad de $5 mil millones, de la cual cerca de $2 mil millones serían destinados para pagar los débitos da la empresa.

El nombre nace de las tres compañías que formaron una fusión corporativa para crear MGM Studios en 1924; Metro Pictures Corporation (fundada en 1915), Goldwyn Pictures Corporation (fundada en 1917), y Louis B. Mayer Pictures (fundada en 1918).