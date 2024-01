AMP niega embarcaciones iraníes en registro panameño

En el registro panameño no existe ninguna embarcación propiedad de Irán o que sea operada desde ese territorio, aclaró este martes Rafael Cigarruista, director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), tras los cuestionamientos de senadores de Estados Unidos.

De acuerdo con el funcionario, estos señalamientos nacen de una mala interpretación tras una solicitud que realizó la United Against Nuclear Iran (UANI) para cancelar embarcaciones que están moviendo petróleo de producción iraní.

"Nosotros hemos venido realizando la debida diligencia tratando de atender el debido proceso bajo las leyes panameñas. No podemos perder de vista que nosotros como funcionarios de la República de Panamá no podemos hacer lo que la norma no nos permita. Nosotros tenemos que atender el convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, los convenios marítimos aprobados por la Organización Marítima", dijo Cigarruista a NexTv.

Cigarruista recalcó que tienen una relación estrecha que fluye a propósito de los intereses mutuos pero no pueden cancelar el registro a una embarcación porque les llegue un correo electrónico o una nota, sino que se debe seguir el protocolo correspondiente.

El servidor público resaltó que estos barcos pertenecen a jurisdicciones como la República Popular de China, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Singapur, Surinam, Liberia, Islas Marshall y Malasia, no Irán.

Si se se dictamina que al final ellos han cometido alguna violación, se procedería a imponer sanciones o cancelar las embarcaciones, agregó el funcionario.

Según Cigarruista, este cúmulo de comentarios existe a nivel nacional porque internacionalmente el registro sigue siendo una opción para los armadores internacionales y la AMP continúa prestando el servicio y compitiendo.

"Los grupos económicos tienen sanciones internacionales impuestas a Rusia e Irán. Nosotros como país soberano observamos estas regulaciones, atendemos las solicitudes que nos llegan de países por la vía diplomática y por el canal apropiado", comentó Cigarruista.

Días atrás, los senadores estadounidenses Bob Casey y Marco Rubio, a través de una carta, advirtieron de posibles sanciones a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), por no investigar a los 189 buques de bandera panameña, sospechosos de transportar armas y petróleo iraní.

De acuerdo con los senadores, Irán utiliza "flotas fantasma", es decir, embarcaciones marcadas con banderas de otras naciones, como escapatoria para exportar petróleo, y el 49% de estas embarcaciones son de bandera panameña.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!