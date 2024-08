Avon se declara en quiebra en Estados Unidos

La empresa cosmética Avon se declaró en quiebra en Estados Unidos para abordar su deuda y las responsabilidades legales derivadas de demandas que alegaban que sus productos a base de talco estaban contaminados con sustancias que causan cáncer, según indicó en un comunicado.



La firma comenzó el procedimiento para solicitar ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware (Estados Unidos) el amparo del Capítulo 11, que permite a las empresas seguir operando mientras elaboran un plan para pagar sus deudas.

"Las empresas operativas de Avon fuera de Estados Unidos, que continúan avanzando en iniciativas estratégicas, no forman parte de los procedimientos del Capítulo 11, y las operaciones siguen como siempre en los mercados internacionales de Avon", anotó el martes la empresa en su comunicado.



La compañía Natura & Co, con sede en Brasil, adquirió Avon en 2020 y firmó un acuerdo para comprar las participaciones de capital en las operaciones de la firma cosmética fuera de Estados Unidos por 125 millones de dólares.



El grupo brasileño anunció un compromiso para financiarla con 43 millones de dólares como deudor en posesión, lo que proporcionará, según el comunicado, "suficiente liquidez para financiar las obligaciones de Avon Products durante el proceso".



"Seguimos centrados en impulsar nuestra estrategia comercial a nivel internacional, lo que incluye modernizar nuestro modelo de venta directa y reactivar la marca para acelerar el crecimiento", dijo Kristof Neirynck, director ejecutivo de Avon, quien añadió que cada vez está "más motivado" por la fortaleza y oportunidades de la empresa cosmética.



En diciembre de 2022, un jurado de Los Ángeles ordenó a Avon pagar más de 50 millones de dólares a una mujer de Arizona que aseguró que le habían diagnosticado cáncer después de usar productos cosméticos que contenían talco contaminado con amianto.



El mes pasado, un jurado le otorgó 24,4 millones de dólares a un hombre del área de Chicago que trabajaba como conserje en una planta de fabricación de Avon en Illinois después de que le diagnosticaran mesotelioma.



No obstante, Avon ha negado las afirmaciones de que sus productos que contienen talco causen cáncer.