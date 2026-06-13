Banco Nacional habilitará sucursales para negociar los Cepanim a partir del lunes

A partir del próximo lunes 15 de junio, el Banco Nacional de Panamá pondrá a disposición de los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) centros de negociación especializados.

En esta primera fase de atención, el servicio estará disponible exclusivamente en la provincia de Panamá, habilitando las siguientes sucursales estratégicas: San Fernando, La Exposición,

Pedregal, Chepo y Tortí

Atención personalizada y próximas fases

La entidad bancaria detalló que en cada una de estas oficinas los beneficiarios contarán con el respaldo de personal especializado para agilizar la gestión.

El proceso de negociación, que contempla la respectiva tasa de interés, se realizará de forma directa con cada interesado, siguiendo estrictamente los términos y condiciones fijados por la institución financiera.

Para los beneficiarios residentes en el interior de la república, el Banco Nacional informó en su comunicado que próximamente anunciará la apertura de los centros de atención en el resto de las provincias del país, con el fin de garantizar una cobertura óptima y de calidad a nivel nacional.