Cepanim: MEF planea citar a 1,920 personas por jornada para la entrega de certificados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) con una estrategia que busca evitar largas filas y aglomeraciones: citar de forma controlada a un promedio de 1,920 personas por jornada.

Carmen Jaén, coordinadora del proceso, confirmó que bajo esta modalidad se espera brindar atención a cerca de 10,000 beneficiarios durante la primera semana de entregas en la ciudad capital, las cuales se realizan a través de la Dirección de Programación de Inversiones (DPI).

Las autoridades enfatizaron que esta fase del proceso está dirigida exclusivamente a beneficiarios vivos que ya hayan recibido previamente su convocatoria digital. La primera jornada masiva se concentró en las instalaciones del Megápolis de manera fluida.

¿Cómo verificar la fecha y hora de su cita?

Para mantener el orden de casi dos mil personas diarias, el MEF recordó que los ciudadanos deben asistir únicamente cuando tengan su horario asignado. Existen dos vías para verificar la convocatoria:

Revisar la bandeja de entrada del correo registrado electrónico en la plataforma oficial.

Ingresar al portal oficial cepanim.mef.gob.pa con su usuario y contraseña, y revisar el estatus en la sección "Mis Solicitudes".

Próxima fecha para el interior del país

Los beneficiarios que residen en las distintas provincias del interior deberán esperar unos días más. El cronograma del MEF establece que el proceso de entrega en el resto del país iniciará el próximo 22 de junio de 2026, por lo que se insta a la población de esas áreas a revisar regularmente la plataforma para conocer sus citas y evitar acudir a los centros sin una notificación previa.

La distribución de los Cepanim busca saldar una deuda histórica que el Estado mantiene con más de 424,000 ciudadanos panameños que esperaron por años el reconocimiento de estos intereses por mora.