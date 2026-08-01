Iván Herrera debe quedarse en San Luis: un cambio ahora podría frenar su crecimiento

Lo mejor que podría pasarle en estos momentos al grandes ligas panameño Iván Herrera es permanecer con los Cardenales de San Luis.

¿Por qué digo esto? Porque, aunque Herrera figura como uno de los nombres más atractivos en el mercado de cambios de las Grandes Ligas, considero que este no es el momento ideal para abandonar la organización que ha respaldado su desarrollo.

Varios equipos necesitan un bateador de las características del toletero panameño de 26 años, quien se ha consolidado como una de las principales armas ofensivas de los Cardenales.

Sin embargo, hoy por hoy Herrera no es el receptor élite que una franquicia pueda adquirir para resolver de inmediato sus necesidades tanto detrás del plato como con el madero.

Las molestias físicas en una de sus rodillas han limitado su desempeño como receptor, su posición natural, obligándolo a desempeñarse con mayor frecuencia como bateador designado.

Por eso insisto en que lo más conveniente para Herrera es continuar en San Luis, una organización que le ha brindado confianza y estabilidad. Allí juega prácticamente todos los días como bateador designado, mientras el cuerpo técnico administra con cautela su trabajo defensivo y busca la mejor manera de mantener su poderoso bate en la alineación sin exigirlo en exceso como receptor.

En este momento, la prioridad de Herrera debe ser consolidar definitivamente su carrera en las Grandes Ligas. Más adelante podría llegar una extensión de contrato con los Cardenales y, si las circunstancias cambian en el futuro, entonces evaluar una posible negociación con otro equipo.

Ese sería, a mi juicio, el escenario ideal para el pelotero panameño, quien se ha convertido en una pieza importante dentro de la ofensiva de San Luis durante la temporada 2026.

Los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, los Medias Blancas de Chicago, los Medias Rojas de Boston y los Rangers de Texas figuran entre las organizaciones que han mostrado interés en adquirir al panameño.

Además, Herrera todavía cuenta con varios años de control contractual, por lo que los Cardenales no están obligados a desprenderse de uno de sus receptores más productivos.

En la presente temporada, el jugador nacido en Panamá Oeste batea para .246, con 12 cuadrangulares y 46 carreras impulsadas.

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Ahora solo queda esperar qué sucederá durante los próximos tres días, antes de que venza el plazo para realizar cambios en las Grandes Ligas.

