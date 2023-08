Crucero de Royal Caribbean cancela travesías por el Canal

Royal Caribbean ha cancelado su temporada de cruceros por el Canal de Panamá para una de sus embarcaciones. Se tenía previsto que el Rhapsody of the Seas completara itinerarios de siete noches a través de la vía interoceánica.

Reportes de la prensa internacional indican que la compañía se ha puesto en contacto con sus clientes a fin de informales sobre los cambios en el recorrido.

Aunque el crucero empezará la travesía desde el puerto de Colón, el tránsito por el Canal no forma parte de la ruta, que ahora ha sido rebautizada como un crucero por el Sur del Caribe.

El plan original, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2024, contemplaba visitas a las islas de Aruba, Bonaire y Curazao (Países Bajos) y Cartagena (Colombia). En sus últimas salidas cruzaría el Canal de Panamá para llegar hasta puertos de la costa del Pacífico de Costa Rica.

Aunque Royal Caribbean no se ha pronunciado de manera oficial, ha enviado correos a los clientes que ya habían reservado y ha argumentado que el cambio es para mejorar la experiencia.

El portal especializado Cruisehive.com agrega que este ajuste puede deberse a que los costos y tarifas por transitar por el Canal han aumentado considerablemente, haciendo que los viajes cortos no sean viables financieramente para la línea de cruceros.

También la prensa internacional menciona que la situación podría deberse a los bajos niveles de agua que enfrenta el Canal, lo que limita el tránsito y los cruceros no tienen prioridad sobre los buques de carga. Además de que esto podría no alinearse al calendario del crucero.

"Es posible que el crucero haya sido recortado de la lista de tránsito por los administradores del Canal", añade Cruisehive.com.

La modificación no fue muy bien recibida por los clientes, quienes manifestaron su descontento.

"Extremadamente decepcionante, ya que el Canal fue la única razón por la que reservé este crucero" o "Para mejorar su experiencia... quitamos lo único que atrajo al 99 % de ustedes a este viaje" comentaron los afectados, quienes confirmaron que recibieron el correo.

La compañía Royal Caribbean (RC) regresará este año a Panamá, después de más nueve años de ausencia. El barco elegido es el Rhapsody of the Seas, con capacidad máxima para unos 2.400 pasajeros.

Para aquellos viajeros que deseen conocer el Canal, aún hay varios cruceros de recorrido más largo y de un solo paso por la vía interoceánica que todavía están disponibles en 2024, como el Radiance of the Seas o el Brilliance of the Seas.

