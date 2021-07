El Canal de Suez afirma alcanzar ingresos récord pese al bloqueo del Ever Given

La Autoridad del Canal de Suez afirmó este domingo que alcanzó un récord de ingresos en su historia en el ejercicio fiscal 2020-2021 con un total de 5,840 millones de dólares, un aumento del 2.2 % respecto al año anterior y después de sufrir el bloqueo durante seis días del portacontenedores Ever Given.

"El presidente de la Autoridad de Canal de Suez, almirante Osama Rabie, destacó que los beneficios del canal, a pesar de los diversos desafíos que se produjeron recientemente, registraron los ingresos anuales más altos en la historia del canal por 5,840 millones de dólares durante el año fiscal 2020/2021", según un comunicado de la autoridad egipcia.

Durante el año fiscal 2019/2020 hubo un total de ingresos de 5,720 millones de dólares, una diferencia de unos 124.3 millones respecto a este ejercicio fiscal, se apunta en la nota.

Asimismo, la autoridad señaló que los ingresos del canal durante el primer semestre de 2021 alcanzaron cerca de los 3,000 millones, en comparación con los 2,760 millones durante el mismo período del año pasado, lo que representa un aumento del 8.6 %.

"Las políticas flexibles de promoción y de precios de la autoridad han tenido éxito" y ayudaron a "reducir el impacto negativo de la crisis del coronavirus", indicó Rabie, ya que se logró "mantener las tarifas de tránsito de buques en el canal y ganar la confianza de los clientes", según la nota.

Durante el primer semestre de 2021, "los incentivos y descuentos ofrecidos tuvieron un papel destacado para lograr un auge significativo en el aumento de las cifras de tránsito de los buques Gas Natural Liquido, portacontenedores y cargueros de vehículos", entre otros, aseveró Rabie.

Sin embargo, el presidente de la autoridad no hizo referencia en la nota al bloqueo de seis días del portacontenedores Ever Given que encalló el pasado marzo y que finalmente zarpó este semana tras más de tres meses retenido después de que las autoridades egipcias y la propietaria del barco llegaran a un acuerdo "confidencial".

El bloqueo del canal supuso entre 72 y 90 millones de pérdidas en seis días, según la Autoridad, que exigió en un principio una compensación de 916 millones de dólares (unos 772 millones de euros, al cambio actual), que aceptó rebajar a 550 millones de dólares (463 millones de euros) por los daños y perjuicios ocasionados.

Un informe de Euler Hermes estimó entonces que el cierre del canal pudo costar entre 6,000 y 10,000 millones de dólares al día al comercio global.

