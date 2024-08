Empresa panameña presenta su nuevo avión de carga

La aeronave MD10-30, la primera de una flota de seis aviones de la compañía panameña Cargo Three, fue presentada este lunes en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico. Las aeronaves iniciarán operaciones en el transporte de carga aérea entre Centroamérica, Suramérica y Estados Unidos.



Julio Márquez, presidente de Cargo Three, parte de la firma JMB Aviation Group, explicó durante la ceremonia que la flota estará compuesta por seis aviones, de los cuales dos entrarán en operación este año.



“Este es el primero de nuestra flota. El segundo deberá estar operativo entre octubre y noviembre, después de recibir su servicio y pintura”, indicó Márquez.



Cargo Three adoptará una estrategia de tres unidades de negocio: arrendamiento con tripulación – aeronaves, tripulación, mantenimiento y seguros (ACMI), vuelos chárter y vuelos regulares.



“Nuestra filosofía es alquilar el avión completo a grandes compañías de carga mediante el modelo ACMI, además de atender el departamento de vuelos chárter para quienes necesiten transportar carga completa. En cuanto a vuelos regulares, comenzaremos con seis frecuencias entre Panamá, Miami y Bogotá”, detalló Márquez.



Con más de 25 años de experiencia en el mercado, Cargo Three se posiciona en un nicho que, según Márquez, no está siendo atendido adecuadamente por las grandes líneas aéreas.



“Conocemos bien el mercado y sabemos que hay una necesidad de servicios que no están siendo cubiertos. Ahí es donde vamos a enfocarnos, en atender a nuestros clientes con precisión y dedicación. Nuestra proyección es que estos aviones operen con nosotros por seis años, mientras evaluamos nuevos tipos de aeronaves que integrarán la flota en el futuro”.



La empresa, que volará seis veces a la semana, tendrá su centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, desde donde ofrecerá servicios de carga entre Panamá, Miami y Bogotá.



El MD10-30 tiene la capacidad de transportar entre 65,000 y 70,000 kilos en vuelos de hasta 10 horas de duración, lo que lo convierte en una opción versátil para el transporte de carga pesada y de gran volumen.



Durante la ceremonia de presentación, Claudio Dutary, gerente de Operaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, destacó la importancia de esta incorporación para la región.



“Estamos convencidos de que la incorporación de esta nueva aeronave no solo fortalecerá la industria aérea y logística en nuestra región, sino que también contribuirá significativamente al desarrollo económico de nuestro país”.



Dutary subrayó además el papel estratégico de Panamá en la industria global: “La posición geográfica estratégica de Panamá ha sido, sin lugar a dudas, un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra nación. No solo hemos consolidado nuestra industria marítima y canalera, sino que también hemos convertido a Panamá en un referente en la industria aeroportuaria. Las continuas mejoras en nuestra infraestructura de transporte aéreo han permitido que el país se consolide como un centro multimodal de clase mundial, atrayendo cada vez más actividades comerciales y turísticas”.



Datos del Aeropuerto Internacional de Tocumen reflejan que, de enero a junio de este año, se manejaron un total de 102,483 toneladas métricas de mercancías y correos, lo que representa un incremento de 2,565 toneladas métricas en comparación con el mismo período del año pasado, equivalente a un aumento del 3%.

Cargo Three es una empresa destacada en la industria de carga aérea, con operaciones a lo largo de América y Europa. Como parte del JMB Aviation Group, un conglomerado respetado con más de 25 años de experiencia en el sector, Cargo Three se prepara para expandir sus operaciones con la incorporación de cinco aviones adicionales en los próximos meses.