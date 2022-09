Ganaderos siguen en busca de mercados más lucrativos

Ovidio Saavedra, recientemente elegido como presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), reconoce que el panorama actual presenta múltiples desafíos para su sector, sin embargo, se muestra optimista en superarlos y tratar de ser eficientes.

Durante los últimos años, el sacrificio de ganado vacuno ha ido en aumento en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en 2018 fue de 159,466 cabezas y en 2019 de 163,936. Solo en 2020 (debido a la pandemia) no aumentó, registrando una cifra de 161,839. Para 2021 se recuperó alcanzando las 170,584 cabezas y hasta junio de este año los datos preliminares van por 174,788.

Esta producción de carne llena de orgullo a Saavedra, quien a la vez admite que deben ponerse al día con otros aspectos, como el relacionado con la leche y buscar mercados más atractivos, que les permita obtener mayores ganancias.

El ganadero conversó con Panamá América sobre la actualidad de esta importante actividad económica.

¿Qué inquietudes enfrentan los ganaderos?

La ganadería está viviendo situaciones bien difíciles como el tema de la exportación de carne hacia Estados Unidos y la homologación del sistema sanitario con ellos para poder exportarla. Además tenemos la ley de titulación de tierras, porque están cobrando precios exorbitantes. Tampoco hemos podido implementar el sistema de trazabilidad por diversas razones. El cuatrerismo ha sido un flagelo que, de igual forma, ha ido en aumento año tras año y también está la invasión a las tierras de los ganaderos. Tenemos tantos temas difíciles.

¿Cómo los ha afectado el aumento de los insumos?

Grandemente. Los insumos han subido en más de un 100%. Los abonos, los agroquímicos han aumentado. El alimento también ha subido considerablemente.

¿Y los cierres de julio, qué impacto tuvieron?

Los cierres nos impactaron fuertemente, puesto que ocasionaron al sector pecuario una pérdida de entre 140 y 150 millones de dólares. Otro problema que nos ha generado grandes pérdidas son los cortes que están en control de precios. Son cinco cortes que están desde el gobierno de Varela hacia acá. Las pérdidas ascienden a $140 millones y nadie nos consideró. Mientras que a rubros como el arroz y maíz los subsidiaron, a nosotros nadie nos subsidió. Lo pusimos de nuestro bolsillo.'

174,788

cabezas de ganado vacuno se sacrificaron en el primer semestre de 2022. $140

millones, por el control de precios en cortes de carnes han perdido los ganaderos.

¿Cuál fue la repercusión, en su momento, del alto costo de la gasolina?

La guerra está tan lejos pero nos ha afectado grandemente. El costo del combustible encareció la producción, porque todo se mueve con combustible. Es un aspecto a considerar de primero. ¿Cómo nos hacemos más eficientes comprando alimentos y agroquímicos tan caros? Es difícil alcanzar las ganancias, no obstante tenemos la responsabilidad de proveer al país de comida. Durante la pandemia corrimos con la alimentación del país y nunca faltó nada.

¿Les pagan bien por la carne?

Seguiremos buscando los mercados en los que se nos pague mejor la carne. Tenemos el precio más bajo de la región, incluyendo a Nicaragua, que siempre estuvo por debajo y hoy en día está encima de nuestro precio. No es que los demás países tengan la mejor calidad. Nosotros tenemos carne de buena calidad, con marmoleo, a pasto. Tenemos toda la calidad que el mercado requiere solo necesitamos insertarla.

¿Cómo califica el respaldo del MIDA?

El MIDA apoya en algo, pero no como necesitamos. Tiene grandes problemas presupuestarios y sin presupuesto es difícil hacerle frente a las necesidades.

¿Cuál es el estatus de la producción ganadera?

En carne y proteína somos autosuficientes, en leche estamos deficitarios. Esto se debe a que los precios no son tan motivadores. Nunca hemos sido autosuficientes en leche puesto que el consumo es alto y la producción no está acorde con ese consumo. Estamos trabajando en eso, mejorando genéticamente y en diferentes aspectos.

¿Aún es rentable ser ganadero en Panamá?

No podemos cambiar de actividad porque tenemos muchos activos. No es como el comercio, que cierra las puertas a las 6:00 p.m. y las abre a las 8:00 a.m. Nosotros no podemos, hay demasiada inversión. Tendremos que ver cómo somos más eficientes y luego hacer rentable nuestra actividad, aunque cada vez que estamos alcanzando una eficiencia viene otro problema y nos quedamos atrás.

¿Cuál es la raza que más se produce en Panamá?

Aquí tenemos de todo, pero la raza predominante es el Brahman. Es la que más resiste al trópico y a los parásitos. Se han introducido otras razas como el Simmental, Beefmaster y otras que producen más carne, pero siempre hay más Brahman.

A nivel sanitario, ¿hay alguna amenaza?

Panamá es un país privilegiado en cuanto al sistema sanitario. Tenemos pocas enfermedades que nos puedan causar grandes pérdidas. Estamos en una situación sanitaria realmente envidiable.