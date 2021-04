La banca pide a los clientes contactarse

"Antes del 30 de junio se espera que los bancos y los clientes que se acogieron a condiciones de alivio financiero hayan encontrado soluciones permanentes, es decir nuevas reestructuraciones y condiciones de pago", expresó Aimeé Sentmat, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

La presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá indicó que de acuerdo con últimos datos al mes de abril la cartera modificada, es decir créditos con ayuda de alivio financiero, asciende a 21 mil 800 millones de dólares.

Un 52% de esta suma son saldos de cartera que incluye créditos hipotecarios, prestamos de autos, tarjetas de créditos y prestamos personales, detalló Sentmat.

La banquera explicó que es importante que los clientes que se acogieron a medidas de alivio financiero contacten a sus bancos antes del 30 de junio para lograr nuevos términos, y de esta manera identificar la cantidad de clientes que aún no tienen una fuente de ingreso para hacer frente a sus obligaciones.

El propósito y objetivo de los bancos no es tener casas y autos, es decir no es tomar posesión de viviendas que garantizan un crédito hipotecario, no es nuestro negocio por consecuente debemos esperar a partir del 1 de julio. Aquel que tiene crédito hipotecario y tiene fuente de ingreso trate de ver como adecuar letra nueva a su capacidad de pago, aquel cliente que no dispone de ninguna fuente de ingreso se aproxime al banco y logre alguna extensión con compromiso de reportar su situación", sostuvo Sentmat.

En cuanto a extender la moratoria bancaria, dijo que no ayudaría en la reactivación de la economía panameña.

"El seguir extendiendo estos plazos realmente la única consecuencia directa que va a tener es la restricción del crédito y todos hemos hablado del que el crédito es una condición necesaria para que Panamá pueda tener su reactivación. Seguir hablando de extensiones de plazo de alivio creo que conlleva a una realidad opuesta a conseguir que la economía panameña se pueda reactivar", manifestó.

52%

de los saldos de la cartera de consumo son créditos hipotecarios, prestamos de autos, tarjetas de créditos. 30

de junio finaliza la moratoria a los miles de clientes afectados por la crisis sanitaria de la pandemia.

La presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá aclaró que durante la moratoria lo que se ha hecho es no exigir los pagos, pero se sigue generando intereses.

Indicó que de no extenderse la moratoria nada cambiaría. A partir del 1 de julio iniciaría una campaña de contacto a clientes para buscar una solución.

"De aquí al 1 de julio tenemos tres meses para trabajar y debemos enfocarnos en generar ese llamado de atención para quienes tengan necesidad plantear su situación, de tener conciencia que la moratoria está destinada a clientes afectados, hacer uso de un beneficio sino tengo real afectación es irresponsable uno como deudor porque estas medidas deben estar destinadas a clientes realmente afectadas y dos es dilatar una situación", agregó la presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá.