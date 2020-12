Nuevos préstamos bancarios caen 61% en pandemia

La poca capacidad de endeudamiento que mantienen los consumidores se ha hecho sentir este año con la caída del 61.4% de los nuevos préstamos solicitados en los bancos en comparación al año pasado.

Datos de la Asociación Panameña de Crédito (APC) revelan que de enero a octubre de 2020 se dieron 141 mil 451 nuevos préstamos, mientras que en el 2019 se registró la cifra de 366 mil 504.

En enero pasado se aprobaron 33 mil 438 préstamos nuevos, de los cuales 2 mil 359 eran hipotecarios, 2 mil 297 de autos, 13 mil 129 tarjetas de crédito, 11 mil 645 de préstamos personales, entre otros.

Mientras que a marzo cuando inició la pandemia, habían 22 mil 701 préstamos nuevos en la banca.

Pero en octubre la situación empeoró, solo se aprobaron 7 mil 88 préstamos entre los que resaltan 2,904 préstamos personales, 2,169 línea de crédito, de acuerdo con cifras de la Asociación Panameña de Crédito (APC).

En el caso de las cooperativas, el panorama no es distinto, cuando en el 2019 se reportó 51 mil 896 nuevos préstamos y en el 2020 la cifra cayó a 41 mil 179.

Mientras que las financieras pasaron de 177 mil 64 préstamos nuevos en octubre de 2019 a 96 mil en octubre de 2020.'

$17

mil 439 millones en préstamos hipotecarios adeudan los panameños a la fecha. 2021

se presenta como un año de expectativa, siempre y cuando se pueda controlar el contagio.

Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios (Ipadecu) indicó que la reducción de nuevos préstamos demuestra que la pandemia le dio un golpe muy fuerte a la economía panameña."

En este momento los consumidores tienen poca capacidad de endeudarse más allá del sobre endeudamiento que hay en la actualidad y eso queda evidenciado a la baja de los nuevos préstamos", aseveró. Otros perdieron sus salarios y por ende sus préstamos ya en trámite.

Fletcher agregó que frente a la incapacidad de los consumidores es muy difícil el panorama para la economía panameña que tendrá una lenta recuperación.

El expresidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada dijo que a pesar de la reapertura económica la población aún tiene temor de endeudarse porque no sabe cómo va enfrentar la realidad que todavía persiste.

"Las cifras advierten que estamos en un momento muy delicado y hay incertidumbre, y por ende las personas no están actuando de una manera que la economía pueda salir de las necesidades", señaló.

Estrada argumentó que en el 2021 se presenta como un año de expectativa, siempre y cuando se pueda controlar desde el punto de vista de salud los niveles del contagio.

Hasta agosto pasado los panameños adeudaron $34 mil 681 millones 792 mil 424 a las entidades bancarias y otras industrias, con una morosidad a más de 61 días de 6.10%, según la Asociación Panameña de Crédito (APC).

El informe de la entidad reveló que los panameños adeudan $17 mil 439 millones en préstamos hipotecarios; además de mil 718 millones en préstamos de autos; $6 mil 721 millones en préstamos personales; $2 mil 568 millones 348 mil en tarjetas de crédito.

A la fecha hay más de 150 mil contratos suspendidos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), por lo que la contracción del crédito es producto del desempleo.

El economista Juan Jované dijo que las cifras emitidas por la Asociación Panameña de Crédito reflejan la crisis laboral que se registran en el país por efecto de la pandemia.

"Al existir menos crédito hay menos consumo. La recuperación no será instantánea, y hasta que no aparezca una vacuna no habrá una reactivación económica más fuerte", expresó.