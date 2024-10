Panamá amenaza con vetar a la UE de licitaciones si no lo sacan de lista de paraíso fiscal

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, amenazó este martes con vetar a las empresas de la UE de futuras licitaciones en su país si el bloque europeo no le saca de su lista de paraísos fiscales.



"Panamá no permitirá que ningún país que nos mantenga en esa lista participe en las licitaciones internacionales que tenemos a partir del próximo año", advirtió Mulino al término de su visita oficial a Francia.



En una entrevista concedida desde un hotel parisino a tres medios, entre ellos EFE, Mulino dio como plazo para que la UE saque de la lista a Panamá hasta mediados de 2025 y aseguró que, de momento, esta represalia que se plantea adoptar "ya es bastante" dura.



La principal licitación que está en juego es la vía ferroviaria de unos 400 kilómetros entre la capital, Ciudad de Panamá ,y David, junto a la frontera con Costa Rica, por un montante estimado en al menos 4.000 millones de dólares.



China ya ha mostrado su interés en hacerse con la construcción de esta infraestructura.



De su visita a París, el jefe de Estado panameño se felicitó por el apoyo recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, -favorable a excluir al país centroamericano de esa lista-, pero criticó duramente tanto a la OCDE, un organismo multilateral que agrupa a varios de los países más ricos del mundo, como a la UE.



"Estamos en todo un proceso de cabildeo para poder decir nuestra verdad, constatarla con cifras y poderle decir a Europa y a la OCDE que mienten en cuanto a la condición de Panamá como país" considerado paraíso fiscal, abundó.



El mandatario arguyó que su nación "no auspicia el lavado de dinero" y señaló que, desde que asumió la presidencia panameña el pasado 1 de julio, han respondido "con prontitud" las solicitaciones realizadas a las autoridades financieras de su país.



"Quizás nosotros entramos en esas listas (de paraíso fiscal) por la renuencia (de la anterior administración) a dar información. Por las razones que tuvieran, no la daban o la daban muy tarde (...) De 48 solicitudes, hemos respondido a tiempo 45", aseguró.



Aunque Panamá salió en octubre de 2023 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, con sede en París), permanece todavía en la lista de la Unión Europea.



Mulino apuntó al Parlamento Europeo como "el obstáculo" principal. "Por motivos que desconozco, no se votó a favor de Panamá meses atrás", lamentó.



Para allanar el camino en la Eurocámara, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, viajará este miércoles a Burdeos (suroeste de Francia) para entrevistarse con europarlamentarios franceses del grupo Renew y del Partido Popular Europeo.



El mandatario panameño insistió en la defensa de la reputación internacional de su país, gravemente afectada por el escándalo de las sociedades extraterritoriales conocido como Papeles de Panamá de 2016.



"Panamá está cooperando en lo que puede cooperar y no es verdad que somos un país para estar estigmatizados de la manera que lo han hecho (...) Haremos lo que tengamos que hacer para poder dignificar nuestro nombre y limpiar nuestra imagen aquí en Europa y donde corresponda", alegó.