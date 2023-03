Panamá reduce a cero la tarifa de registro de barcos

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dice estar tratando de salvar al sistema de registro de barcos ante fuertes acusaciones de negligencia y otros escándalos en esta administración.

El abanderamiento de Panamá ha perdido fuerza en su crecimiento frente a sus competidores más cercanos, que según las estadísticas están pronto a quitarle su liderazgo.

De acuerdo con las estadísticas de Clarkson's Research Portal, Panamá crece 1,6%, Islas Marshall 2,4% y Liberia 5,5%.

Esa preocupación fue la que llevó a que en julio de 2022, el director de Marina Mercante, Rafael Cigarruista, admitiera que Panamá está perdiendo competitividad y que a raíz de eso, estaba en riesgo mantener “el primer registro”.

En ese entonces, Cigarruista aseguró que era necesario cambiar la estrategia, lo que parece fue el siguiente paso que dio la administración de la AMP para mantener el liderato en el abanderamiento de barcos, ya que el 23 de noviembre de 2022 se publicó en Gaceta Oficial la Resolución N°106-167 DGMM.

Es decir, todo a costa de sacrificar los ingresos que deja el registro del barco.

En esa resolución que lleva la firma del Director de Marina Mercante de la AMP, se aprueba otorgar una dispensa adicional a los descuentos contemplados en la Ley N°57 de 6 de agosto de 2008 en base al artículo 8, de hasta el 100% a todas aquellas naves de nueva construcción que se inscriban en la Marina Mercante Panameña, en los siguientes derechos y tasas: Tasas de Registro, Tasa Anual Consular, Tasa de Investigación de Accidentes, Tasa de Inspección, Tasa de 0.03% por cada Tonelada Neta.

Pero la oferta de Panamá se ha girado a casi todas las navieras internacionales, es decir como al 30% de los barcos que ya tienen bandera panameña comprometiendo las recaudaciones que deja este servicio marítimo.

El documento señala que las naves que quisieran aplicar a estos descuentos, debían cumplir con los parámetros que establezca la Dirección de Marina Mercante, además, estos descuentos serían efectivos a las naves que se registraron hasta el 31 de diciembre de 2022.

Aunque el documento público tiene fecha del 23 de noviembre, en la última página, en el quinto punto se indica que “la resolución empezará a regir a partir del 1 de enero de 2023. Este medio tuvo acceso a un documento donde consta la solicitud de una firma de abogados para aplicar estos descuentos a un listado de al menos 150 naves.

La AMP anualmente registra al menos unas 400 naves nuevas bajo la bandera panameña. Pero la AMP no ha informado de cuál será el impacto de este sacrificio en los ingresos que deja el registro de barcos.

Para el abogado especialista en Derecho Marítimo, Francisco Carreira, el servicio que Panamá da debe mantenerse con eficiencia y con rapidez, que es lo que los dueños de buques esperan, y que la estrategia de tratar de ganar más registros es equivocada, ya que el tema de los descuentos se ha convertido en un relajo, porque se dan unos descuentos que parece que el país está en baratillo

Carreira señaló que la AMP está equivocada, ya que si bien los otros países dan algunos descuentos en cuanto al tema de flotas, Panamá tiene muchas más ventajas con un sistema de registro de hipotecas que es reconocido a nivel mundial y el uso del dólar. Los navieros están acostumbrados a pagar sumas altas por los impuestos y por los registros.

“Nosotros fallamos cuando no tenemos las condiciones de emplear a bordo de estos barcos oficiales panameños”, recalcó Carreira.

Sobre esta estrategia descuentos de la AMP, el exdirector de Marina Mercante, Guillermo Márquez Amado, recordó que durante su administración no se dieron descuentos y eso no impidió que con otras medidas, se avanzara hasta ser la primera marina mercante del mundo.

Panamá cuenta con el 16% de la flota marítima mundial al cierre del mes de diciembre de 2022 con 8.650 naves registradas, las cuales equivalen a 245 millones de TRB.

Hace 8 años, Liberia estaba empatada con las islas Marshall. Ambos registros estaban a 70 millones de toneladas por debajo de Panamá.

Hoy Liberia está a solo 15 millones debajo de Panamá y 32 arriba de las islas Marshall.

Cigarruista contó a la revista The Maritime Exclusive que una de las desventajas que tiene Panamá es que todo está a cargo del gobierno, incluso el tema del registro, así que hay un límite sobre lo que se puede hacer. Por ejemplo, no se puede contratar a los mejores porque no se les puede pagar. En cambio, el registro de Liberia es completamente independiente del gobierno”, explicó.

Cigarruista también dijo en otro medio que con estas medidas de descuentos se apuesta a la continuidad y el crecimiento sostenido del registro. “No por ser baratos los restaurantes o los almacenes o las marcas son los más exitosos”, dijo.

