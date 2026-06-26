PIB de Panamá sube a un 4.8 %, pero persiste el desafío de atraer nuevas inversiones

El Producto Interno Bruto (PIB) en Panamá registró un crecimiento en el primer trimestre de un 4.8 este 2026. A esto se sumó el 5.96 del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) durante el mes de abril y el incremento de contratos laborales de un 20.5%.

Aunque el aumento de las cifras es favorable, el reto de conseguir más inversiones para beneficio del país es primordial, llevando así a la generación de más empleos y a tener un crecimiento económico más dinámico.

Dentro del reciente informe presentado por la APEDE, se muestra que el crecimiento económico estuvo impulsado por el sector logístico, el comercio, el turismo, la construcción y los servicios. Además del Canal de Panamá, la actividad en la zona libre de Colón y el transporte aéreo fueron motores esenciales para que se diera el aumento.

Asimismo, en el informe en el plano fiscal se observó la reducción del déficit del sector público no financiero, que pasó del 2.20% al 1.46% entre enero y abril. Al mismo tiempo, los ingresos del Estado aumentaron un 13.2 %, aunque siguen los desafíos en torno al crecimiento de la deuda pública: a mayor gasto corriente, menor inversión pública.

Por otro lado, se observaron avances dentro del mercado laboral con más de 112 mil contratos registrados por el MITRADEL. No obstante, gran parte son definidos por obra determinada.

Del mismo modo, el informe acerca de la caída de inversión extranjera directa en el año 2025 a un 63.1%, en comparación con el año anterior. Lo que acarrea la urgencia de atraer nuevas inversiones al país.

El análisis incluye la evaluación de J.P. Morgan, que considera que Panamá mantiene condiciones para conservar el grado de inversión otorgado por Moody's gracias al avance en la consolidación fiscal, el crecimiento económico y el mejor desempeño del Canal de Panamá. No obstante, insisten en que será importante mantener la disciplina fiscal y evitar que el ajuste continúe descansando principalmente en la reducción de la inversión pública.