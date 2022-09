Reaseguradora panameña recibe calificación de fortaleza financiera

La agencia global de calificación AM Best asignó una Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena) y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb” (Buena) a Reaseguradora Delta, SA (DeltaRe).

“Para nosotros es un reconocimiento importantísimo. Nos pone, sin lugar a dudas, en otro espectro en el ambiente regulador. Nos convierte en una compañía con un potencial en la región mucho más importante, y fundamentalmente en términos beisbolísticos nos pone en otras ligas”, resaltó Luis Benshimol, presidente de DeltaRe, compañía, que tiene 12 años de operaciones en Panamá

Reaseguradora Delta S.A., fue fundada en 2010 y ofrece reaseguros en contratos y facultativos para varias líneas de negocios, que incluyen incendios, construcción e ingeniería, automóviles, aviación, casco marítimo y transporte general; responsabilidad personal, robo, accidentes personales y varios.

Según estas calificaciones, DeltaRe mantendrá resultados rentables impulsados por una selección de riesgo prudente, mientras implementa con éxito su expansión territorial.

“La solidez del balance general de DeltaRe reconoce las obligaciones y el apetito por el riesgo adecuadamente emparejados de la compañía, así como el compromiso de sus accionistas de fortalecer la base de capital de la compañía, lo que se refleja en su capitalización ajustada al riesgo más fuerte, según lo medido por el índice de adecuación de capital de Best (BCAR)”, explicó AM Best.

El presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), Carlos Tribaldos, celebró la calificación otorgada por AM Best a Reaseguradora Delta, S.A. y dijo que es “una gran noticia para Panamá, para Reaseguradora Delta, S.A. y sobre todo para las compañías de seguros que trabajan de la mano con ellos”.

Además, el presidente de Apadea mostró su optimismo ante los resultados que tendrá el sector asegurador panameño al cierre de este año.

“Ya hemos visto un crecimiento importante a lo largo de este año y esperamos un crecimiento de dos dígitos a final del año 2022, en todas las líneas de negocio; muy positivo para Panamá, no solamente un crecimiento en primas, sino mejores resultados a nivel de la industria”, sostuvo Tribaldos.

