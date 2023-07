Tema económico, eje central de la campaña electoral

A pesar que en Panamá los problemas que afectan a su población son recurrentes y datan de muchas administraciones, el tema económico será el punto central de la campaña electoral con miras a las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Expertos en política y economía coinciden en que si bien hay una lista de problemas que preocupa al electorado panameño, el aspecto económico es lo que más acapara la atención.

El alto costo de la vida, el desempleo, la informalidad, la crisis del programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) son algunos de los temas que preocupa al común de los ciudadanos, que tendrán en sus manos la decisión de elegir a las futuras autoridades que gobernarán Panamá por los próximos cinco años.

Al respecto el analista político, Jaime Porcell indica que desde luego que hay una lista grande problemas que afecta a la población, pero lo que más les preocupa es los referente a la economía.

"Sin dudas el tema económico, lo referente al empleo, el costo de la vida, es lo que preocupa a la gente. Aunque hay un gran listado, y en ese está seguridad, educación, salud, todos esos son importantes", destaca Porcell.

Considera que todos los temas están encadenados y tienen que ver con la calidad de vida que buscan las personas.

En ese sentido, el economista Olmedo Estrada señala: "uno de los problemas que tenemos en Panamá son temas económicos como el alto costo de vida, el alza y escasez de algunos alimentos, la gente sin trabajo, sin ingresos, el problema que las familias no tienen cómo cubrir sus necesidades, son las prioridades que hay en este momento.

Recuerda el economista que hay mucha gente sin trabajo, no llegan las inversiones, hay cualquier cantidad de empresas que cerraron con la pandemia y que todavía no han podido reabrir sus puertas. Sumado a ello, no hay una política pública que permita que esas empresas reabran, se reactiven y a su vez puedan contratar a panameños que están desempleados.

"Hay una serie de problemas que están vinculados precisamente a temas económicos, es el caso de la informalidad que también nos está golpeando, y nos amenaza con tener un país apegado al no pago de impuestos, al no pago de Seguro Social y eso es una cadena que se va multiplicando a todos los niveles, esa es la prioridad que tenemos en este momento en el país", manifiesta Estrada.

El especialista, explica que la situación que enfrenta Panamá se debe por un lado a la pandemia y por otro a la falta de manejo de las finanzas públicas. "El hecho que se genere déficit en el presupuesto es porque no hay un manejo eficiente en las finanzas, si los que manejan las finanzas públicas saben hacerlo, porque de lo contrario no estarían al frente del organismo que maneja las finanzas públicas.

"Ellos saben que tienen que tomar decisiones importantes como contención del gasto, reducir gastos improductivos, revisando subsidios que hoy nos están afectando por el aumento que han tenido en los últimos años. El Gobierno no puede resolver todo a base de subsidios, se tienen que revisar en verdad los que se deben mantener y cuáles deben eliminarse, porque ya jugaron su rol.

Contrario a lo que plantean Porcell y Estrada, el analista político Danilo Toro es de la opinión que hay tres temas que son de mayor importancia que el económico, siendo ellos educación, corrupción y administración de justicia.

Toro plantea que la población habla del tema económico porque es el que ve de forma más directa, ya que no se le ha enseñado que hay aspectos muy importantes para que un país funcione.

"Yo pondría tres temas e incluso economía lo pondría en cuarto lugar. Nosotros en las condiciones actuales ni siquiera estamos clasificado como un país de necesidades, Panamá está clasificado como un país de ingresos elevados por la ONU, BID, BM, FMI, cuando se ven los indicadores estamos fuera del radar de los países clasificados como necesitados" .

Sobre el tema de corrupción, el analista, recuerda que es un problema general de la sociedad, no es un tema de los políticos, "somos corruptos políticamente porque la sociedad es corrupta".

Pese a lo planteado por Danilo Toro, el economista René Bracho recalca: "Definitivamente tanto las estadísticas oficiales como las encuestas de opinión expresan la necesidad de que como país nos preocupemos por el tema del desempleo. Desde antes de la pandemia, que el desempleo alcanzó 7.1% y ahora que se mantiene en 9.9% esta cifra ha representado un nivel de preocupación para muchas familias que han salido a buscar empleos y no encuentran una plaza de o sencillamente después de la pandemia que ha empezado la recuperación económica del país y el crecimiento macroeconómico no le está llegando el ingreso a los hogares.

"Es una preocupación y un reto que tenemos como país de generar crecimiento en actividades que tengan un alto efecto multiplicador de empleos como la construcción, el turismo, el sector agropecuario, la agroindustria, la industria manufacturera. Son sectores que debemos procurar desarrollar la competitividad de las empresas de estos sectores. También promover el crecimiento sectorial en estas áreas", expresa.

Bracho indica que si bien la deuda es un problema, en la medida que el país logre crecer el valor absoluto de la deuda no es lo fundamental, lo fundamental es la deuda con relación al crecimiento de las riquezas del país o del Producto Interno Bruto. "En la medida que el país logre promover el crecimiento del Producto Interno Bruto, de la riqueza son crecimientos sostenidos en el tiempo y próspero, en esa misma medida se puede hacer frente a las deudas que se tuvieron que adquirir para hacerle frente a la pandemia", destaca.

Según la encuesta de junio de Gallup Panamá, el alto costo de la vida y el desempleo representan los peores dolores de cabeza para los panameños en sus hogares, a lo que se suma la corrupción.

La encuesta describe esta situación, además del pesimismo sobre la condición financiera de las familias y la falta de seguridad en el país, entre los principales flagelos sociales.

Al ser consultado sobre el rumbo del país, 86% considera que no es el correcto, mientras que el 8% piensa que va por buen camino.

Y al interiorizar porque el panameño piensa así, este considera que el costo de la vida (32%), el desempleo (31%) y la inseguridad (13%), afectan su bienestar en el entorno.

Estos tres problemas han opacado al resto, los cuales a pesar de que también son prioritarios resolver, las personas no los ven como urgentes.

Sin dudas el tema económico será el eje central de los distintos equipos de campaña con miras a lograr el poder en los comicios del 5 de mayo de 2024.

