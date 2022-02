Utilidad de seguros cae a nivel récord: $35 millones

La industria de seguros reportó un incremento en sus primas del 6%. Sin embargo, los siniestros o reclamos mostraron un incremento de doble dígito llegando a 12%.

Versión impresa

Este resultado tuvo un impacto importante de las ganancias del sector, la cual cayó de 10.9% sobre su facturación en 2020 a 3.3% en 2021.Aun así la utilidad del sector no es nada despreciable: 35.9 millones de dólares al cierre de 2021.

Carlos Tribaldos, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) explicó que la industria logró una utilidad de 35.9 millones de dólares sobre una factura de prima de 1,700 millones. Ha sido un año difícil en relación a otros donde hemos facturado, mucho más de eso. Tenemos un reto para el 2021 sobre todo en ramos como salud y vida, por lo que hay que evaluar los temas de las coberturas, añadió.

Agregó que han tenido algunos segmentos adversos, por lo cual pensaría que a nivel de compañía habrá posiblemente algunos cambios.

En cuanto los ramos más afectados por la pandemia, Tribaldos dijo que salud, colectivo de vida, mientras que automóvil muestra una siniestralidad a años antes de la pandemia.

Al cierre del mes de diciembre de 2021 las primas suscritas acumuladas alcanzaron un total de 1,587 millones 244 mil 911 dólares (5.92%), superior a diciembre 2020 cuando se reportó 1,498 millones 494 mil 951 dólares.

La siniestralidad total del mercado al mes de diciembre de 2021 alcanzó 48.4%, aumentando 5.4% más que el mismo periodo del 2020.'

$25.2

millones asciende la prima total suscrita por las tres aseguradoras que no están afiliadas a Apadea. 130

millones de dólares han desembolsado las aseguradoras en indemnizaciones por covid.

Los ramos que más alcanzaron siniestralidad durante el 2021 fueron salud que pasó de 63.8% a 79.6%; colectivo de vida de 40.1% a 55% y automóvil de 41% a 52.6%.

VEA TAMBIÉN: Acodeco publica lista de útiles escolares exentos del pago del 7%

Según cifras oficiales de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá al 30 de noviembre, la prima total suscrita por las tres aseguradoras que no están afiliadas a Apadea, ascendió a $25.2 millones, lo que representó 1.77% de la prima suscrita total del mercado asegurador panameño.

Además de los resultados de la industria, Tribaldos indicó que a la fecha se ha pagado cerca de 130 millones de dólares en Covid-19, resaltando que la pandemia son una exclusión contractual de los seguros a nivel mundial.

De ese total, 44.9 millones de dólares corresponde a reclamo de salud, mientras que 83 millones 776 mil 206 dólares. Otros reclamos ascienden a 552 mil 330 dólares.

Apadea manifestó que en vista de que hoy día ya más del 80% de la población está vacunada y los que no han optado por la vacuna lo han hecho por voluntad propia, salvo aquellos que tienen alguna contraindicación médica, cada compañía está tomando medidas con relación a los no vacunados para evitar que toda la población asegurada se vea afectada por una minoría que ha decidido no vacunarse.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!