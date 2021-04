'Viene un gran reto tras la eliminación de Aupsa'

Para el productor Augusto Jiménez, uno de los principales gestores de la eliminación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), lo que viene es un reto muy grande, porque el Gobierno tiene que dotar de personal y recursos a las entidades que asumen su rol en el tema de importaciones.

Versión impresa

"El Minsa, Mida, Mici, deben adecuarse para que cumplan con uno de nuestros patrimonios más importantes que es la salud humana y así fortalecer la soberanía alimentaria", aseguró Jiménez tras el acto donde el presidente de la República Laurentino Cortizó, sancionó ayer el proyecto de Ley que crea la Agencia Panameña de Alimentos y deroga el Decreto Ley de 2006 que creó la AUPSA.

"Nosotros los agricultores no pedimos subsidios , sino seguridad jurídica, de nada sirve tener toda las tecnología si las leyes están en contra de nosotros. Antes se decía que la Aupsa no se podía eliminar porque esta intrínseca en los tratados internacionales, pero hoy se demostró que era una perfecta leyenda urbana".

Jiménez dijo que a los empresarios pecuarios y empresarios agrícolas colegas, les recomiendo que no mezclen la política con ninguna actividad agropecuaria, nos alejemos tanto de los seudos dirigentes como de los falsos profetas, busquemos independencia de los subsidios, seamos productivos, eficientes, referenciales, seamos vigilantes de que la seguridad jurídica que hoy impera en el sector agropecuario se mantenga y aprovechemos esta gran oportunidad para garantizar la soberanía alimentaria de Panamá".

El presidente de la Asociación de la Comunidad Productiva de Tierras Altas, Luis Olmedo Sánchez, calificó la creación de la APA como muy importante porque es una lucha de varios años donde el sector agro sufrió con las importaciones desmedidas y que atentaron contra la salud de la población panameña.

Sánchez resaltó que la sanción de la nueva ley cae muy bien en el sector agropecuario principalmente en el sector de Tierras Altas donde además de la pandemia de coronavirus tuvieron que enfrentar los embates de la naturaleza tras los efectos del paso de los huracanes Iota y ETA en noviembre del año pasado.

Por su parte el ministro Augusto Valderrama, agradeció a los diputados que participaron en la creación de la APA, y además afirmó que se da después de una amplia consulta con todos los sectores del país.

5,513

Días duró la Aupsa.

El presidente de la República Laurentino Cortizo, aseguró que la creación de la Aupsa, fue unos los motivo de su renuncia como ministro del Mida durante el Gobierno de su copartidario Martín Torrijios hace 15 años.

VEA TAMBIÉN: Mastercard obtiene la licencia de Sedes de Empresas Multinacionales en Panamá

"Cumplo un compromiso adquirido aquí en el Centro Post Cosecha en Volcán el 13 de marzo de 2019 en el debate presidencial" afirmó el mandatario.

"Me complace mucho sancionar la ley que crea la APA, es una victoria para Panamá. esta ley es un resultado de una batalla de muchos años para hacer justicia para los panameños que producen alimentos y los buenos comerciantes. La eliminación no responde a un capricho de los productores. Hoy se ha hecho lo correcto no lo fácil.