El Centro de Estudios de la Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta que Panamá figura entre las economías de la región que podrían recuperarse más rápidamente, luego de superada la pandemia.

Los panameños hemos trabajado duro durante años para crear un sistema económico robusto. Las condiciones materiales están dadas, ahora lo que falta es la voluntad de quienes deben tomar las decisiones correctas.

No obstante, hay ruidos que perturban las alentadoras perspectivas económicas. Las inversiones y la confianza no llegarán, si el país no muestra antes madurez y termina con las vendettas políticas trasladadas al sistema judicial.