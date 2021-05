Irreverencia

El presidente Laurentino Cortizo repite con mucha frecuencia una frase que cada vez resulta más vacía: "soy el primer obrero del país". Su concepto de servir no incluye la transparencia y la rendición de cuentas al pueblo.

Patinazo

Cortizo dijo ayer que no le informará al país por qué removió a Gabriel Medina de la Dirección de la Policía. Es cierto que nombrar y remover está entre sus facultades legales, pero debería respetar un poco más al pueblo.

Avestruz

No es la primera vez que Cortizo adopta esta actitud. Meter la cabeza en la arena y no hablar de los problemas no hará que estos desaparezcan. Su gestión se deteriora cada días más, pero pareciera que esto no le preocupa mucho.