Dice un viejo adagio que un tigre no se vuelve vegetariano. Y eso se aplica al gobernante Partido Revolucionario Democrático. Sus actuaciones diarias en el manejo de la Cosa Pública, así parecen demostrarlo.

El presidente Laurentino Cortizo y su partido parecen no haber entendido que, a diferencia de los años en que convivieron en dictadura, ahora se debe respetar la institucionalidad y la Constitución Nacional.

Ya no cabe: el lo hice porque me dio la gana y no le explico a nadie, tampoco el manejo a discreción del Erario Público, ni la intromisión en otros órganos del Estado. Afortunadamente, el pueblo ya no tolera estas prácticas.